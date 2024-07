Obras de recuperação na RO-257 avançam; saindo de Ariquemes sentido distrito do 5° Bec

Cerca de 10 quilômetros na Rodovia-257 estão sendo recuperados saindo do município de Ariquemes sentido distrito do 5° BEC. A obra está seguindo o cronograma previsto, com etapas importantes como o alargamento da pista, instalação de bueiros e recuperação do asfalto. A obra é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na infraestrutura rodoviária do estado atendem às demandas quanto à trafegabilidade e acesso aos que dependem das estradas para se deslocar.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as obras nas rodovias do estado vêm sendo executadas pelas 16 Residências Regionais e 6 Usinas de Asfalto do DER. “Por conta do fluxo intenso de veículos na RO-257 é necessário a manutenção da via”, pontuou.

De acordo com o responsável pela obra, Leandro Risso, os trabalhos estão avançados. “Servidores do DER trabalham na Rodovia-257, diariamente, para em breve deixar uma rodovia trafegável, segura, sem transtornos. Com a pista mais larga o tráfego vai fluir com mais rapidez,” ressaltou.