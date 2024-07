Soluções práticas para o trabalho no campo são destacadas para conservação de água durante estiagem

Com o objetivo de promover a adoção de práticas eficazes no campo e enfrentar os desafios impostos pela crise hídrica em Rondônia, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) tem orientado os agricultores quanto à preservação da água para assegurar a sustentabilidade da agricultura e saúde dos ecossistemas.

De acordo com a gerente de pecuária da Seagri, Vaneide Rudnick, a conscientização dos agricultores sobre a importância da gestão sustentável da água e a adoção de práticas sustentáveis são essenciais para garantir a disponibilidade de recursos hídricos a longo prazo.

“Medidas como o manejo eficiente da irrigação, a conservação da água no solo e a captação da água da chuva são essenciais para assegurar o uso sustentável dos recursos hídricos na agricultura. A implementação de tecnologias de irrigação mais eficazes, junto às práticas de conservação do solo, tem o potencial de minimizar o desperdício de água. Além disso, a construção de barragens e sistemas de captação de água da chuva é fundamental para garantir o abastecimento em períodos de escassez. Ao adotar essas estratégias, os agricultores do estado não apenas preservam os recursos hídricos, mas também promovem a sustentabilidade de suas atividades, explicou Vaneide Rudnick.

Segundo o titular da Seagri, Luiz Paulo, investir em técnicas de conservação de água no campo é fundamental para assegurar a sustentabilidade da produção agrícola frente aos desafios das mudanças climáticas e dos períodos de seca. “Essas técnicas não apenas ajudam a mitigar os efeitos da seca, mas também promovem uma produção agrícola mais resiliente, capaz de se adaptar a condições climáticas adversas”, pontuou.

DECISÃO ESTRATÉGICA

Escassez de água nos rios pode resultar em impactos significativos para o setor produtivo

O Decreto nº 29.252, de 4 de julho de 2024, regulamenta a emergência e tem validade inicial de 180 dias. Desde o ano passado, as mínimas históricas dos rios têm impactado negativamente o abastecimento de água. Os efeitos da crise hídrica são atribuídos ao fenômeno El Niño, responsável por provocar secas intensas na região.