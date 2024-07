Governo de SP entrega melhorias viárias em estradas no Vale do Paraíba

O Governo de SP inaugurou nesta sexta-feira (26), em Lagoinha, a modernização da Estrada Vicinal PIN 040, que faz a ligação entre a cidade, Taubaté e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Em visita à região, o governador Tarcísio de Freitas entregou ainda a revitalização de trechos da SPA 092/060, SPA 099/060 e SPA 085/060, em Pindamonhangaba. Juntas, as ações melhoram o escoamento da produção da região, elevam a segurança viária dos usuários e beneficiam mais de 370 mil pessoas.

“Quando a gente entrega obra liberamos espaço para lançar mais obras. Porque mesmo o estado que tem a melhor infraestrutura do Brasil ainda tem carências de infraestrutura. Observe Lagoinha, Taubaté e Pindamonhangaba, a gente ainda tinha aqui uma ligação por estrada de terra. É esse tipo de cenário que a gente está transformando a partir de agora”, afirmou o governador. “E quando a gente leva obra e infraestrutura para as regiões do estado, a gente leva também trabalho e torna o estado cada vez mais competitivo”, acrescentou Tarcísio.

A agenda do governador no Vale do Paraíba contou com a presença da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, parlamentares estaduais e municipais, representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pelas obras, gestores, entre outras autoridades.

De grande importância para a região, principalmente para o escoamento da produção rural, a Estrada Vicinal PIN 040 recebeu serviços de terraplanagem, melhorias no sistema de drenagem e pavimentação. Também foram aplicados sinalização horizontal e vertical com a instalação de 320 placas de trânsito, além de implantados mais de 6 quilômetros de defensas metálicas, reforçando a segurança dos usuários.

Com a intervenção, o tempo dos usuários para percorrer os 26 quilômetros do trecho foi reduzido de cerca de uma hora e meia para aproximadamente 45 minutos. O investimento do governo paulista na ação foi de cerca de R$ 84 milhões, com geração de 614 postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

Já as rodovias estaduais Manoel Cesar Ribeiro (SPA 092/060), Nossa Senhora do Bom Sucesso (SPA 099/060) e Luís Dumont Villares (SPA 085/060), em Pindamonhangaba, receberam serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal, em uma extensão de 13,4 quilômetros de trecho.

Ao todo, foram investidos R$ 29,7 milhões nas melhorias, que além de ampliarem o conforto e a segurança viária dos usuários, impulsionam a economia local, em particular o polo industrial existente na região.

“A gente precisa melhorar a qualidade de vida dos paulistas. Precisa desenvolver as regiões e escoar mais as produções. Gerar emprego e renda e melhorar a mobilidade. E é isso que a gente está fazendo aqui, e por diretriz do nosso governador que a gente está entregando essas obras e tantas outras desde o início da nossa gestão”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

No conjunto, as intervenções beneficiam diretamente mais de 370 mil pessoas, com impacto positivo sobre a economia local e regional, em particular a logística dos setores industrial e agropecuário do Vale do Paraíba.

Obras viárias no estado

Atualmente, estão em andamento 89 intervenções em rodovias estaduais e municipais, cobrindo uma extensão de 1,68 mil quilômetros. O investimento total do DER é de R$ 2,83 bilhões.

Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, o DER já investiu R$ 5,63 bilhões em um total de 335 obras em todo o Estado, totalizando uma extensão de cerca de 4,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e estradas municipais.

Em junho, o DER entregou 13 obras viárias no Estado, totalizando 269,29 quilômetros de rodovias estaduais e estradas municipais modernizadas, com um investimento de R$ 380 milhões. Durante o período, foram criados 1.430 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, e mais de 976 mil pessoas foram diretamente beneficiadas.