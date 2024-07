Melhorias na RO-140 garantem trafegabilidade e escoamento da produção do agronegócio na região do Vale do Jamari

Os serviços de manutenção e melhorias nos mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) avançam, garantindo o direito de ir e vir do cidadão e o escoamento da produção do agronegócio. Nesta semana, a equipe da 2ª Residência Regional do DER-RO iniciou os serviços na Rodovia-140, no trecho primário (não pavimentado) que interliga o município de Cacaulândia à Linha-0, na região do Vale do Jamari.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-140 é utilizada para o escoamento da produção de grãos e pecuária. “É uma estrada com intenso tráfego de veículos leves e pesados, e os investimentos do governo do estado para o desenvolvimento dessa região são essenciais ao agronegócio. Sabemos o quanto é importante uma rodovia trafegável para o progresso do estado”, afirmou.

Conforme o residente do DER-RO, Dirceu de Souza, os 16,6 quilômetros do trecho estão recebendo serviços de reconformação da plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral e construção de saídas de água (drenagem). “Além disso, alguns trechos que causam transtornos no período chuvoso estão recebendo o levantamento de greide da pista com aterro e o valetamento para o escoamento da água pluvial”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes pontuou que, a manutenção e as melhorias na Rodovia-140 seguem o Plano Anual de Manutenção e Trabalho. “Nossos técnicos trabalham um ano antes, levantando os pontos problemáticos, visando a melhor forma de custo-benefício para solucionar problemas antigos da via. Por isso, a importância do Plano Anual, para trabalharmos com planejamento, gerando economicidade e serviços de qualidade nos mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias e nos mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas”, concluiu.