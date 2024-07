Rondonistas elaboram livro e plano de turismo sustentável para Machadinho d’Oeste

O Plano de Turismo sustentável e livro sobre a história do município serão os produtos entregues pelos rondonistas em Machadinho d’Oeste, ao fim da Operação Sentinelas Avançadas II, do Projeto Rondon. A missão teve início no dia 13 deste mês, quando professores e estudantes de nove estados começaram a percorrer 12 cidades de Rondônia, em busca de construir, em conjunto, soluções para os desafios enfrentados pelas comunidades.

O Projeto Rondon é uma iniciativa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Defesa, e a execução das ações em Rondônia conta com a parceria de municípios e do governo do estado, por meio de um conjunto de ações das secretarias coordenadas pela Casa Militar.

O governador do estado, Marcos Rocha enalteceu a iniciativa dos rondonistas em contribuir para fortalecer o turismo. ‘‘Rondônia é detentor de uma biodiversidade única, com belezas naturais distribuídas em nossos municípios que encantam os turistas. Desejamos que, com essa contribuição tão especial, o turismo em Machadinho d’Oeste prospere, e tenha cada vez mais engajamento da comunidade local.’’

TURISMO SUSTENTÁVEL

Em Machadinho d’Oeste, a equipe de rondonistas se dedica às ações de mapeamento de potenciais locais para implementar o turismo sustentável, identificar necessidades de investimento em infraestrutura e capacitar gestores públicos e cidadãos interessados em atuar na área. Para alcançar tal objetivo, em uma iniciativa dos universitários, está sendo realizado um alinhamento para intensificar o diálogo entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), prefeitura municipal e os extrativistas da região, onde se produz principalmente borracha, óleo de copaíba e castanhas.

O plano é elaborado por rondonistas do Conjunto B, da Universidade de Taubaté (Unitau), do interior de São Paulo, e começou a ser delineado ainda na visita precursora, em maio. Durante a operação, os universitários realizam verificação in loco dos potenciais. Os rondonistas estiveram na Cachoeira 2 de Novembro, na Vila Tabajara, considerada a mais antiga de Rondônia, e na reserva extrativista Rio Preto Jacundá, para aperfeiçoar o projeto. “As visitas técnicas permitiram apresentar uma nova proposta com os potenciais turísticos elencados por nossa equipe”, destacou a professora Aline Liz de Faria, coordenadora do Conjunto B.

A iniciativa também contempla o tombamento de edificações históricas como igrejas e os postes telegráficos de ferro, herança das expedições do Marechal Cândido Rondon, que na primeira metade do século 20 contribuíram para a interiorização das comunicações no Brasil. Além da criação de um festival de flores do deserto, muito comuns na região.

O projeto turístico prevê a implementação de uma Escola do Trabalho, para profissionalizar cidadãos em áreas como hotelaria, turismo e gastronomia. “Queremos que a população possa enxergar o potencial do produto turístico local”, pontuou Aline.

O POVO PELO POVO

Livro tem o intuito de resgatar as memórias e a cultura local

Serão cerca de 22 entrevistas, com histórias pessoais que se entrelaçam com as histórias dos pontos turísticos locais, como a Igreja de Tabajara, datada de 1913. No distrito de Tabajara, inclusive, é onde estão localizados os antigos postes telegráficos das expedições de Rondon, local em que o Conjunto A realizou uma oficina cultural em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e lideranças da comunidade, que resultou em importante passo na caminhada, com a participação de rondonistas e moradores.

O conteúdo final do livro, que traz na capa imagens dos “postes do Rondon”, será entregue à prefeitura de Machadinho d’Oeste e disponibilizado aos moradores da cidade.

Segundo uma das participantes do projeto, a estudante de Farmácia da UFCSPA Giovana Quadrado Abruzzi, a ideia é “tornar material o que é imaterial”, para que muito mais interessados possam conhecer e contemplar o passado, o presente e o futuro da região.

O encerramento da Operação Sentinelas Avançadas II acontece nesta sexta-feira (26).