Ji-Paraná atinge meta de cobertura da pesagem do Bolsa Família

O município de Ji-Paraná atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde (MS) na cobertura de beneficiários do Bolsa Família. Os dados foram divulgados pela Prefeitura, por meio do Núcleo de Apoio e Informação Bolsa Família (NIBF-Saúde) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que realizou o 1º Acompanhamento de Saúde de 2024, popularmente conhecido como pesagem, entre os meses de março e abril.



O relatório consolidado de cobertura das condicionalidades de saúde do Ministério da Saúde, referente ao Programa Bolsa Família, aponta que Ji-Paraná tem um total de 14.972 beneficiários, sendo que 11.835 são beneficiários acompanhados. 79,05% foi o percentual de beneficiários acompanhados. Das 4.391 crianças que precisam ser acompanhadas, 3.728 foram alcançadas, o que representa um percentual de 84,90%. O relatório apontou ainda que 3.726 crianças estão com as vacinas em dia, o que representa 99,95%.



O público não alcançado representa beneficiários não localizados, que mudaram de cidade ou deixaram de receber o benefício, e por isso não compareceram ao acompanhamento.



A pesagem do Bolsa Família é realizada duas vezes ao ano, uma a cada semestre, sendo que a próxima está marcada para setembro de 2024. Quem não compareceu na primeira pesagem precisa comparecer a segunda chamada, para não correr o risco de ter o benefício suspenso.

Acervo/CCS

Durante o acompanhamento, as equipes analisam o peso, altura, estado nutricional, cartão de vacina e pré-natal. A pesagem do Bolsa Família é destinada a crianças com até 7 anos de idade, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes de todas as idades. Menores de cinco anos precisam estar com o cartão de vacina atualizado. As famílias beneficiárias do programa devem manter atualizado o Cadastro Único (CadÚnico) para inserção em programas sociais do Governo Federal.



O NIBF-Saúde fica localizado na Avenida Marechal Rondon, ao lado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), próximo ao Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo número de telefone/WhatsApp do Núcleo de Apoio: 3422-7288.



BOLSA FAMÍLIA

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.