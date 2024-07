Rodovia-205 recebe trabalho de recuperação em 66 quilômetros de asfalto, em Cujubim

Com uma extensão de 66 quilômetros, entre a BR-364 e a cidade de Cujubim, a RO-205 vem passando por um trabalho de recuperação de pavimento com recomposição da capa asfáltica. Serviço executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

De acordo com o coordenador de usinas do órgão, Lucas de Oliveira, o trabalho teve início no mês de julho e conta com equipe da Usina de Asfalto do DER-RO em Ariquemes, e suporte de servidores e maquinário da Usina de Asfalto do Departamento em Cacoal. Para dar mais durabilidade e segurança em toda a extensão da rodovia, está sendo feita a fresagem da camada desgastada da pista e a colocação de asfalto Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os trabalhos de manutenção das estradas buscam garantir qualidade e segurança na trafegabilidade, fomentando a economia em todas as regiões.

Com uma malha viária pavimentada com cerca de 1500 quilômetros de rodovias sob a responsabilidade do governo estadual, o DER-RO possui seis usinas de asfalto com um quadro de servidores e maquinário que executam a recuperação, manutenção e melhoria dessas vias nos 52 municípios de Rondônia. Segundo o diretor-geral do DER, Eder Fernandes, os serviços executados seguem o Plano Anual de Trabalho, que tem como fundamento, as necessidades de cada região e superação dos gargalos de infraestrutura em todo o estado.