Campus Vilhena abre processo seletivo para bolsistas atuarem no Curso de Assistente Terapêutico voltado para o Transtorno do Espectro Autista

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, está selecionando profissionais para atuarem como bolsistas no curso de Assistente Terapêutico voltado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas funções de Docentes e Equipe Multidisciplinar.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected], e ser enviadas até o dia 09/08. Os documentos solicitados devem ser enviados em formato de arquivo PDF. Podem participar da seleção, pessoas com ou sem vínculo com a Rede EPCT ou de outra rede pública, dependendo da vaga.

Estão disponíveis 11 vagas na seleção. Na área de docentes, as vagas estão divididas em Professor Formador (8 vagas) e Professor Mediador (1 vaga), e na Equipe Multidisciplinar em Apoio Técnico para Sistemas (1 vaga) e Apoio Acadêmico (1 vaga). As atribuições necessárias para cada vaga podem ser consultadas no edital.

O curso será oferecido na modalidade híbrida, e está previsto para iniciar a partir de agosto de 2024.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do Edital nº 43/2024/VLH - CGAB/IFRO, de 22 de julho de 2024, disponível no link: https://selecao.ifro.edu.br/extensao-vilhena/1384-edital-n-43-2024-selecao-de-bolsistas-para-atuarem-no-curso-de-assistente-terapeutico-voltado-para-o-transtorno-do-espectro-do-autismo.