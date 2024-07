Guia online do IPTU 2024 está disponível

Os contribuintes que perderam os prazos para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2024 podem emitir a guia de arrecadação pelo site da Prefeitura de Ji-Paraná ( www.ji-parana.ro.gov.br ). O pagamento em cota única, com 10% de desconto, venceu no dia 8 de julho, enquanto que o pagamento da primeira parcela tinha vencimento previsto para a mesma data, cerca de 67 mil boletos foram entregues em Ji-Paraná.



Para evitar prejuízos ao erário, e agilizar os serviços aos contribuintes, a Prefeitura está disponibilizando a emissão das guias online.

“É possível solicitar a guia de arrecadação pessoalmente na Gerência Geral de Arrecadação, no prédio da Subprefeitura, localizado na Avenida Ji-Paraná, nº 605, no Bairro Urupá (1º distrito). O interessado deve apresentar documentos pessoais e do imóvel”, informou Juliana Landin, gerente geral de Arrecadação (GGA).



O contribuinte que perdeu os prazos também perde o direito ao desconto de 10% (cota única) e, na opção pelo parcelamento, a primeira parcela após o vencimento será emitida com acréscimo de juros e multa. As outras três parcelas do imposto, com vencimentos para 10 de agosto, 10 de setembro e 10 de outubro, permanecem sem reajustes.



Mais de 45% do valor previsto para ser arrecadado pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) já está nos cofres do município. Foram lançados mais de R$ 15 milhões em cobranças no sistema da Semfaz, com previsão de arrecadar cerca de R$ 10 milhões.



A partir do dia 1º de agosto, já podem ser solicitadas as isenções. Entre os contribuintes que têm direito estão: portadores de deficiência física, pessoas com idade acima de 65 anos e viúvas. O contribuinte deve possuir apenas um imóvel na cidade, e é necessário o preenchimento de um formulário de isenção disponibilizado através da Gerência de Arrecadação. O pedido é válido por cinco anos. “Os pedidos solicitados em 2019 precisam ser renovados. O período para solicitar as isenções encerra no dia 30 de novembro”, disse Juliana Landin.



A inadimplência com o IPTU em Ji-Paraná reduziu em mais de 60%, o que possibilitou ao município ampliar os investimentos em obras de infraestrutura, pavimentação, saúde, educação e assistência social, além da contrapartida em grandes investimentos previstos na cidade.



O imposto, acrescido da taxa de coleta de lixo, é cobrado de todos os imóveis (residenciais ou comerciais) ou terrenos na área urbana e nos distritos de Nova Londrina e Nova Colina. O pagamento do imposto pode ser efetuado em agências lotéricas, rede bancária ou via Pix.