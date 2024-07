Ji-Paraná eleva índice de atualização do CadÚnico

Buscando identificar as características socioeconômicas das famílias de baixa renda, o Cadastro Único (CadÚnico) em Ji-Paraná se destaca pela taxa de atualização cadastral de 84,7%, bem próxima da média nacional, que é de 86,7%. A constante atualização do cadastro propicia que o município utilize as ferramentas do Governo Federal para conceder benefícios e serviços de programas sociais ao cidadão, como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), entre outros.

O índice cadastral foi alcançado graças à descentralização dos pontos de atendimento às famílias. Quando havia apenas um local de atendimento, o índice chegava a 70%. Atualmente, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), conta com quatro pontos de atendimento para atualização do Cadastro Único. Localizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): Roda Moinho, Jardim dos Migrantes, Morar Melhor e São Francisco. Todas as equipes foram capacitadas para atender no processo de atualização e inclusão das famílias no Cadastro Único.



Em Ji-Paraná, mais de 23 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único, o que equivale a uma média de 50 mil pessoas. Além dos Centros de Referência de Assistência Social, a sede da Semasf também é um ponto de apoio às pessoas que precisam atualizar ou buscar informações sobre o CadÚnico e benefícios sociais.



O CadÚnico é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. “Manter as informações atualizadas é importante para as famílias continuarem recebendo os benefícios sociais dos governos Federal, Estadual e Municipal”, disse Miriam Madalon, secretária da Semasf.



Segundo a Miriam, “é importante lembrar que a atualização cadastral abrange as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. Existe ainda a averiguação cadastral, que verifica as famílias que apresentam algum indício de inconsistência, seja de renda, de declaração de vínculo empregatício ou de composição familiar”, detalhou.



Uma mesma família pode estar nos dois processos de qualificação, dependendo da sua situação. Manter os dados atualizados é necessário para evitar bloqueio ou suspensão dos benefícios.