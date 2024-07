Governo de RO promove ação de vacinação em municípios com baixa cobertura vacinal, de 4 a 15 de agosto

No período de 4 a 15 de agosto, o governo de Rondônia realiza, pelo terceiro ano consecutivo, uma das maiores ações de imunização da população, especialmente nos municípios fronteiriços com a Bolívia e em outras cidades onde são registradas baixas coberturas vacinais nas campanhas de vacinação de rotina. A operação “Vacinação sem Fronteira”, executada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com os municípios, contemplará este ano 14 cidades, incluindo as nove de fronteira.

De acordo com a chefe do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis e Transmissão Hídrica e Alimentar (NDITHA) da Agevisa/RO, e uma das coordenadoras da ação, Surlange Freire Ramalhaes, serão contemplados os seguintes municípios: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alto Alegre dos Parecis, Espigão do Oeste, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Alto Paraíso e Candeias do Jamari.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o governo do estado está investindo meio milhão de reais para que toda a ação planejada seja bem executada. “O governo tem investido em ações que promovam a melhoria da saúde do cidadão rondoniense”, pontuou.

VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA

Segundo o diretor executivo da Agevisa/RO, Edilson Batista, durante a operação “Vacinação sem Fronteira” 88 técnicos, entre vacinadores e registradores da Agevisa/RO, secretarias municipais de saúde de Porto Velho e Vilhena, e da Gerência Regional de Saúde de Vilhena, estarão envolvidos na ação. “A previsão é que sejam aplicadas 22 mil doses de vacinas”, afirmou.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima frisou que, o estado está empenhado em atingir os níveis de cobertura vacinal preconizados pelo Ministério da Saúde, que é de 95% para a maioria das vacinas. “A vacinação é o método mais eficaz de prevenção às doenças infecciosas. Além de proteger, ajuda a criar uma barreira contra a doenças entre as pessoas.”

VACINAS

Durante a ação serão aplicadas as seguintes vacinas: