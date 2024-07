Prazo para inscrições do 4° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia encerra dia 31 de julho

Produtores de cacau, interessados em participar do 4° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau), promovido pelo governo de Rondônia, têm até o dia 31 de julho para realizar suas inscrições. O formulário de inscrição e o regulamento completo podem ser acessados no site da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), acessando o link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/inscreva-se-no-4-concurso-de-qualidade-e-sustentabilidade-do-cacau-de-rondonia-concacau-2024/.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “o Concacau é uma peça-chave na promoção da qualidade do cacau rondoniense, agregando valor ao produto e melhorando a renda do produtor. Quem produz com qualidade, ganha mais; Rondônia cresce e vira destaque nacional”, evidenciou.

No edital do concurso, a Seagri esclarece que a qualificação permite acesso a melhores mercados, e vira instrumento de promoção do desenvolvimento territorial. Pelo cronograma do edital divulgado, as amostras devem ser entregues até o dia 31 de julho. A cerimônia de premiação acontece no dia 27 de setembro. O participante deve entregar um volume de 5 quilos de cacau no ato da inscrição e manter disponíveis na propriedade outros 20 quilos do mesmo lote.

O Concacau destaca a qualidade do cacau rondoniense

FISCALIZAÇÃO E METODOLOGIA

As mostras inscritas no 4º Concacau serão recepcionadas pela organização e passarão por um processo de triagem, durante a qual serão codificadas, com a finalidade de manter em sigilo as informações de origem e nome dos produtores inscritos. Após a codificação, as amostras serão submetidas à classificação física, que será realizada no laboratório do Centro de Inovação do Cacau (CIC) em Ilhéus, na Bahia, com técnicos classificadores seguindo metodologia de classificação da ISO 2451:2014. A sustentabilidade será definida através de um questionário apresentado ao produtor.

No ato de inscrição, o produtor fica ciente de que uma comissão de fiscalização poderá visitar a propriedade e conferir a similaridade entre as amostras entregues e o produto estocado na propriedade, como define regra do edital. Caso haja divergência, o participante poderá ser desclassificado, como também haverá desclassificação caso as informações do questionário de sustentabilidade entrem em contradição.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, enaltece a iniciativa do Concacau e acredita no potencial da produção rondoniense. “Nosso produto tem qualidade e pode participar em situação de igualdade com outros produtores do Brasil.”