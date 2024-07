Em Ji-Paraná, AMT reforça sinalização em ruas e avenidas

Com ações voltadas para a segurança no trânsito e melhoria da mobilidade urbana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Transportes e Trânsito (AMT), está realizando trabalhos de sinalização horizontal e pintura de lombadas em diversos pontos da cidade com o objetivo de orientar os condutores, reduzir os limites de velocidade e evitar acidentes com vítimas mortais. Esta semana foi concluída a demarcação viária das ruas recém-pavimentadas do bairro JK (2º Distrito).

Durante a semana, a equipe de Infraestrutura da AMT realizou serviços em pontos diversos da cidade, começando com a pintura de lombadas e de faixas de pedestres ao longo da avenida Governador Jorge Teixeira (K-5). Trabalho que ocorreu com frequência durante os anos 2023 e 2024, em detrimento das mobilizações Nacionais, Estaduais e Municipais, com ênfase em um trânsito mais seguro para todos. Em Ji-Paraná houve, ainda, serviço de sinalização de faixa de pedestre e de área escolar, na rua Abílio Freire, próximo ao colégio Carmem Rocha.

Dando continuidade aos trabalhos, nesta quinta-feira (18), a AMT realizou a demarcação das ruas beneficiadas pelo programa de pavimentação asfáltica, no bairro JK. Receberam sinalização viária, com a pintura da faixa amarela intercalada, as ruas Olinda, Paranaguá, Vainer de Falco, Jacarezinho e Travessa da Roseira.

Para o presidente da AMT, Rogeldo Menezes, manter revitalizada a sinalização horizontal e de lombadas é fundamental para garantir mais segurança e manter o trânsito disciplinado, evitando qualquer tipo de acidente, por parte dos condutores que respeitam a sinalização de trânsito. “Uma via bem sinalizada é fundamental para evitar acidentes e preservar a vida das pessoas, tanto condutores quanto pedestres”, afirmou.