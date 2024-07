Obras do Balneário Municipal em Santa Luzia d’Oeste avançam e novo espaço impulsionará o lazer e turismo da região

Com o objetivo de proporcionar à população de Santa Luzia d’Oeste novas opções de lazer, o governo de Rondônia está realizando a reforma do Balneário Municipal, obra que está em pleno andamento. Os serviços resultam do projeto Governo na Cidade, encabeçado pelo governo do estado em parceria com os municípios, que em conjunto leva infraestrutura de qualidade a todas as regiões de Rondônia. Com a conclusão da obra, a população santa-luziense poderá desfrutar de novas opções de lazer, promovendo assim um ambiente mais agradável e acessível para todas as idades.

Os investimentos na reforma são de R$ 2.624.081,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e oitenta e um reais), oriundos do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), e contrapartida do município. O projeto básico prevê a construção de quiosques, banheiros, duas piscinas, sendo uma delas infantil, playground, quadra de areia e calçadas.

O balneário irá se tornar um lugar de lazer para as famílias

Segundo o secretário de obras, Elias Rezende, a Seosp está monitorando o andamento das obras, para garantir que sejam entregues no prazo e com a qualidade esperada. “A Seosp segue desempenhando um papel crucial na supervisão e coordenação das obras do balneário municipal, assegurando que os serviços sejam executados com eficiência e qualidade, beneficiando diretamente a população de Santa Luzia do Oeste,” pontuou.

INVESTIMENTO ESTRATÉGICO

Além das melhorias estruturais, o projeto do balneário representa um investimento estratégico no turismo da região. A nova infraestrutura não apenas atrairá visitantes de outras localidades, mas incentivará o desenvolvimento econômico da cidade.