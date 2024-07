Rádios comunicadores entregues pelo Governo de RO fortalecem ações educativas de trânsito

Com o intuito de melhorar a comunicação entre os educadores de trânsito, especialmente durante ações nas ruas e eventos como exposições agropecuárias, o governo de Rondônia entregou, nos dias 17 e 18 de julho, sete novos rádios comunicadores para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran) de Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura. O investimento na qualidade de atendimento dos servidores junto à população foi realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a medida terá um impacto positivo na qualidade das ações educativas em todo o estado, contribuindo para que as equipes possam se comunicar rapidamente para coordenar as medidas desenvolvidas.

O diretor da EPtran, Welton Roney Nunes salientou que, as entregas dos novos rádios comunicadores representam um avanço na estrutura de trabalho das equipes de educação de trânsito em Rondônia, garantindo mais eficiência e segurança nas atividades educativas realizadas em todo o estado.

EQUIPES CONECTADAS

Rádios comunicadores foram entregues às Ciretrans de Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressaltou que, “a entrega dos rádios comunicadores representa um investimento importante na segurança e educação do trânsito de Rondônia. Com a iniciativa, estamos equipando os educadores com as ferramentas necessárias para que possam realizar o trabalho com mais eficiência.”

A entrega foi realizada pelo diretor da EPtran, Welton Roney Nunes; acompanhado pela chefe da Divisão de Execução de Campanha, Marli Silva; a coordenadora de Educação para a Segurança e Cidadania no Trânsito, Taiz Faina e a assessora de campanhas educativas da Regional de Ouro Preto do Oeste, Viviane Martinelli.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.