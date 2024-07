Mostra de cursos da UNIR abre portas para alunos em Presidente Médici

No dia 12 de julho, ocorreu na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Presidente Médici. O evento do Projeto Feiras de Ciências e Mostra de Cursos da UNIR: Plantando Sementes para Novos Cientistas. “CNPq/MCTI N° 02/2023” com foco nos cursos de graduação da UNIR, o objetivo do evento foi proporcionar aos 218 alunos das Escolas das Famílias Agrícolas de Novo Horizonte do Oeste, São Francisco do Guaporé, Vale do Paraíso e Ji-Paraná (EFAs) a oportunidade de conhecer mais sobre essas áreas de estudo e as possibilidades de carreira proporcionadas pelos cursos.

A atividade de extensão envolveu toda a comunidade acadêmica, possibilitando uma experiência única na vida dos estudantes das EFAs, na qual praticar os conhecimentos desenvolvidos nos Campus.É sempre importante esse tipo de ação para encurtar a distância entre a UNIR e os estudantes do ensino médio" - Declarou o coordenador do evento, Clodoado Freitas.

Durante a mostra, os alunos puderam participar de visitas guiadas às instalações da universidade, onde tiveram a oportunidade de interagir com professores e alunos dos cursos de Zootecnia e Engenharia de Pesca. Além disso, puderam conhecer de perto os laboratórios e projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, ampliando assim o seu conhecimento sobre as áreas em questão.

Para Eliane Leite, coordenadora do projeto, os discentes, docentes e alunos visitantes ficaram felizes em participar de uma ação tão importante: "O objetivo da mostra é despertar o interesse nos alunos pelos cursos que ofertamos em nossa universidade, a realização no Campus de Presidente Médici foi um evento maravilhoso. Recebi o retorno dos professores e coordenadores pedagógicos, das EFAs participantes, que os alunos voltaram empolgados com o que viram e ouviram no campus. pois, além de apresentar aos alunos de ensino fundamental, médio e técnico das EFAs, o que desenvolvemos e pesquisamos, envolveu os nossos discentes e docentes que ficaram felizes com a participação e motivação dos alunos que nos visitaram." - Descreveu Eliane

A iniciativa não se limitou a apresentar os cursos, mas também buscou despertar o interesse dos estudantes pelas áreas de Zootecnia e Engenharia de Pesca, ressaltando a importância desses profissionais para o desenvolvimento do setor agropecuário e da aquicultura. A troca de experiências e o contato direto com a realidade acadêmica e profissional foram aspectos fundamentais para despertar o interesse dos alunos e mostrar a relevância dessas áreas para o mercado de trabalho.