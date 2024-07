SP investe R$ 7 mi em acessibilidade e melhorias estruturais para escolas de Bebedouro

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta segunda-feira (22) a reforma na Escola Professor Domingos Madeira, em Bebedouro, no norte do estado. Além de mudanças estruturais, o prédio ganhou adequações de acessibilidade em obras que custaram R$ 2,4 milhões. Durante a visita, o governador também anunciou investimento de R$ 4,6 milhões para reformas em outras duas unidades do município, a Escola Estadual Gustavo Fernando Kuhlmann e a Escola Estadual Professor Orlando França de Carvalho. Também em Bebedouro, Tarcísio participou da abertura da feira Coopercitrus Expo.

“Quando você faz uma obra de acessibilidade, de fato está trazendo a inclusão para o ambiente escolar, porque não existe transformação sem educação”, afirmou o governador. “São 1.600 escolas acessíveis no estado de São Paulo, mas nós temos que fazer mais. Então existe um desafio de estrutura gigantesco. A gente também quer trazer conectividade e climatização para as escolas, principalmente nas regiões mais quentes”, completou Tarcísio.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e do secretário executivo da Educação, Vinicius Neiva, parlamentares municipais e estaduais, comunidade escolar, entre outras autoridades.

As obras da escola Professor João Domingos Madeira começaram em setembro de 2023. Entre as melhorias, estão a implantação de rampas e corrimões, reforma de sanitários, troca de pisos, adequações hidráulicas e elétricas e pintura do prédio. Com as reformas, a unidade educacional atende aos padrões de acessibilidade e de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

“Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo de SP com a inclusão. Além da educação, o ambiente escolar representa um espaço onde crianças com deficiência podem desenvolver suas habilidades, interagir e sentir-se plenamente incluídas na sociedade”, destacou o secretário Marcos da Costa.

Investimentos na região

Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, o Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 1 bilhão e entregou 1.261 obras em unidades de ensino paulistas. Desse montante, R$ 9,8 milhões foram empregados para oito obras em escolas públicas na Diretoria Regional de Ensino de Jaboticabal — com melhorias na cidade-sede e também nas cidades de Bebedouro, Monte Alto, Taiúva e Taquaral.

“Estamos investindo muito pesado na infraestrutura das escolas. A gente está tentando fazer uma transformação em um tempo mais curto possível para entregar uma escola à altura do que São Paulo merece. Estamos fazendo um investimento maciço em acessibilidade. Antes de 2023, o maior investimento em acessibilidade foi de R$ 130 milhões. Nestes 18 meses do governo, já foram investidos mais de R$ 300 milhões de obras de acessibilidade”, diz o secretário executivo Vinicius Neiva.

Na região, há outras seis obras em andamento, que totalizam um investimento de R$ 20,7 milhões. Entre elas, está a construção de uma nova unidade de ensino do Conjunto Residencial Pedro Bedin, em Jaboticabal, com previsão de entrega para 2025.

Neste mês de julho, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) depositou R$ 180 milhões nas contas das escolas para melhorias para a volta às aulas no segundo semestre. Para as escolas da Diretoria Regional de Ensino de Jaboticabal, foram destinados R$ 913,3 mil por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), R$ 195,5 mil apenas para a cidade de Bebedouro.