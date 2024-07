SP abre consulta pública para plano diretor do Parque da Juventude

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) abriu nesta segunda (22) uma consulta pública para ouvir a população sobre as novas diretrizes do Parque da Juventude – Dom Paulo Evaristo Arns. O documento é disponibilizado integralmente, e as pontuações podem ser feitas em diferentes tópicos até o dia 20 de agosto.

Responsável por transformar o contexto da região onde funcionava o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, desativado em 2002, o Parque da Juventude mudou a paisagem e as possibilidades de quem vive na zona norte da capital do estado. Com muito verde, onde antes havia pavilhões de carceragens, hoje contempla espaços esportivos, culturais, educacionais e recreativos, recebendo mais de um milhão de visitantes em 2023.

Ao longo de 23 anos de história, este é o primeiro Plano Diretor do parque, que terá como principal objetivo validar as condições adequadas de utilização e manutenção; garantia da harmonia do convívio e uso do espaço público, considerando as atividades e práticas realizadas pelos usuários; regulamentar usos, serviços e atividades, considerando as especificidades de cada unidade, seja do ponto de vista natural ou dos valores histórico-culturais; estabelecer diretrizes para gestão e operacionalização dos parques urbanos; e apresentar diretrizes e prioridades para o estabelecimento de parcerias.

O documento foi previamente desenvolvido pela Semil, por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP), em conjunto do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), contendo informações sobre os aspectos da unidade com informações sobre os instrumentos normativos aplicáveis, sua história e a caracterização do seu entorno e dos seus usos assim como todas as áreas internas.

Depois da etapa de consulta pública, as contribuições serão consolidadas numa minuta que será apresentada ao Conselho de Orientação do Parque para aprovação final. Para contribuir com o Plano Diretor basta preencher o formulário .

Atualmente, a Coordenadoria de Parques e Parcerias já apresenta três Planos Diretores publicados, sendo eles do Parque Villa-Lobos, do Parque Urbano Cândido Portinari e do Parque Dr. Fernando Costa – Água Branca desde 2021. Para este segundo semestre, novos planos também estão em fase final de estudo para implementação.