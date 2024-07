Obras de infraestrutura avançam no bairro Novo Ji-Paraná

m continuidade aos serviços de preparação de base para a pavimentação de vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), avança com as escavações em ruas dos bairros Novo Ji-Paraná e Jardim Presidencial (1º Distrito). Além da terraplanagem, algumas vias estão recebendo obras de drenagem e implantação de bueiros.



No Novo Ji-Paraná, as ações começaram pela escavação e implantação de rede de drenagem na rua Jovem Vilela, seguidas do serviço de rebaixamento na rua Gabriel Vieira de Melo. Ambas já recebem imprimação e salgamento à base de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), prontas para receber a capa asfáltica.



A equipe de pavimentação da Semosp já realizou o salgamento em trechos das ruas Raimundo Gomes Alvarenga e Hélio Barbosa. As obras seguem em ritmo intenso com a escavação, lançamento de material, tratamento e compactação das ruas Vicente Antônio de Oliveira e Egídio Mantovanni. O benefício deve ser estendido a todas as ruas do bairro.



A Prefeitura atua com outras frentes de serviços, trabalhando na preparação de ruas para a pavimentação asfáltica no bairro Jardim Presidencial. Estão sendo trabalhadas as ruas Antônio Ferreira de Freitas, Castelo Branco, José Sarney e Parintins. Na última quarta-feira (17), foram concluídos os trabalhos de ampliação da rede de bueiros na José Sarney e Parintins, que também receberam serviço de rebaixamento na rede de distribuição de água.