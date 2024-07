Curso de Acolhimento reforça ações de atendimento pelo SUS, em Espigão do Oeste

O Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde (Cetas) promoveu o Curso de Acolhimento ao Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), em Espigão do Oeste-RO, de 15 a 19 de julho. O objetivo do curso visa aprimorar o atendimento, reunindo vinte profissionais das unidades básicas de saúde do município.

O treinamento foi conduzido pelas instrutoras Adriana Prestes, psicóloga; a nutricionista Geysa Malaquias; e a professora Sônia Castro. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) do município, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jean Piaget. O curso teve como objetivo habilitar enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem e agentes comunitários a adotarem uma abordagem integral no manejo das questões de saúde pública.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância de iniciativas como esta para a promoção de uma saúde de qualidade. “O estado está comprometido com a melhoria contínua dos serviços de saúde, e este curso é um exemplo claro do esforço para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humano à população. Investir na capacitação dos profissionais de saúde é fundamental para alcançar esses objetivos e garantir que os cidadãos recebam o melhor cuidado possível.”

QUALIFICAÇÃO

Durante os encontros, os profissionais participaram de debates e discussões sobre os processos de saúde e doença, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades nas áreas cognitiva, afetiva, técnica e política. “A proposta do curso é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de Rondônia por meio de um atendimento mais humanizado”, destacou Adriana Prestes, psicóloga e professora do curso.

PROGRAMAÇÃO

No decorrer do mês de julho, o Cetas continuará com programações de cursos, contando com a previsão de realizar o Curso de Primeiros Socorros para os profissionais de saúde do Centro Especializado em Reabilitação (CER) do município de Ariquemes.