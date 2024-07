Hospital do Servidor Público Estadual investe R$ 20 milhões em novos equipamentos

Novos equipamentos no Hospital do Servidor Público Estadual

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) está modernizando seus serviços e em 2024 investiu em equipamentos de alta tecnologia em diferentes setores. O aporte financeiro foi de cerca de R$ 20 milhões e reforça o compromisso da instituição em promover o melhor serviço médico e assistencial aos servidores do Governo do Estado de São Paulo.

Cirurgias

O centro cirúrgico do HSPE foi equipado com 10 novas mesas cirúrgicas, de tecnologia de ponta, além de 10 novos focos cirúrgicos e 13 carrinhos de anestesia. Todas as aquisições promovem flexibilidade, segurança e eficiência para os procedimentos de alta complexidade. As luzes, por exemplo, não geram sombra, trazendo mais conforto para os profissionais e mais assertividade nas cirurgias.

Centro terapêutico

>Novos equipamentos no Hospital do Servidor Público Estadual

O HSPE trocou as telas dos monitores do setor de radiologia para ampliar as imagens dos tumores que são tratados com radiação. Com isso, os tratamentos terapêuticos ficam mais visíveis para os técnicos, tornando-os mais precisos, uma vez que a máquina direciona a radiação para áreas doentes, preservando as sadias, por exemplo. Além disso, novos sistemas de alta tecnologia foram instalados e ajudam os médicos nas dosagens que devem ser prescritas para cada caso, somado à agilidade dos processos e à segurança das terapias.

Já na quimioterapia, houve a substituição de cerca de 150 cadeiras da sala de espera, com novos assentos e estofamentos de qualidade, tanto para pacientes, quanto para acompanhantes. Além disso, um novo sistema de dosimetria foi implementado no setor.

Oftalmologia

O setor ganhou um novo tomógrafo de córnea e tomógrafo de retina. Os equipamentos detalham ainda mais as áreas oculares que precisam ser examinadas. Neste momento, são esperadas 100 novas lâmpadas de fenda, que são uma espécie de microscópio que analisa o globo ocular, para compor os atendimentos e auxiliar os médicos oftalmologistas. Alguns apresentam o benefício de ter o registro de imagem, o que pode colaborar para o registro médico, documentação do progresso da doença, sendo útil até em planejamento de cirurgias em uma área tão sensível como é a anatomia ocular.

Nefrologia

Já o serviço de nefrologia foi equipado com oito novas máquinas de hemodiálise, cada vez mais ágeis e confortáveis para o tratamento.

Além disso, mais de 100 macas com suporte de oxigênio chegaram para dar reforço aos atendimentos aos beneficiários do HSPE dentro do complexo hospitalar.