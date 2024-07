Defesa Civil inicia operação com PM Ambiental para retirada de peixes no Rio Piracicaba

1

Cidades - Há 3 dias Justiça condena prefeito Delegado Arismar Araújo a devolver aumento irregular do seu próprio salário De acordo com o MP, o reajuste no salário do prefeito Arismar Araujo de Lima constituiu flagrante aumento remuneratório ilegal. Além de conceder um acréscimo com índice incompatível aos princípios da proporcionalidade, moralidade e impessoalidade, ocasionando um efeito multiplicador nas despesas públicas do município de Pimenta Bueno