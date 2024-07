Ilhabela celebra a diversidade de atrativos turísticos em evento náutico internacional

A estância turística de Ilhabela estará movimentada na próxima semana com a 51ª edição da Semana Internacional de Vela. O maior encontro da modalidade na América do Sul acontece de 20 a 27 de julho, com a expectativa de atrair mais de 91 mil visitantes.

De acordo com o Observatório do Turismo de Ilhabela, o evento deve movimentar cerca de R$ 8,5 milhões apenas no município, elevando a procura por pousadas, restaurantes e atrativos turísticos.

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) estará representada na cerimônia de abertura pela secretária executiva, Luciane Leite. “A vela é o grande marco deste destino que aprendeu a trabalhar a sazonalidade de forma estratégica, criando oportunidades de visitação durante o ano todo”, afirma.

Além de ser a maior ilha marítima brasileira, a Capital Nacional da Vela é também um dos destinos turísticos mais visitados do Estado de SP, recebendo mais de 1,6 milhão de turistas por ano.

Para além de suas 43 praias, como a do Bonete, considerada pelo jornal inglês ‘The Guardian’ uma das dez mais bonitas do Brasil; das 300 cachoeiras e um dos mais bem preservados bolsões de Mata Atlântica do Estado, a estância de Ilhabela se destaca pelo turismo de observação de aves e cetáceos, especialmente em julho. A gastronomia caiçara, com seu já tradicional Festival do Camarão, em agosto, eventos esportivos, atividades de mergulho e feiras itinerantes ao longo de todos os meses do ano são outros atrativos.

A alta procura por mergulho no município não se explica simplesmente pelos 50 navios submersos no litoral de Ilhabela. Foram os investimentos em equipes especializadas e o mapeamento das embarcações submersas que tornaram Ilhabela um dos pontos de mergulho mais movimentados de São Paulo. O destaque é o transatlântico que conduzia o Príncipe de Astúrias em 1916 e afundou durante uma noite de tempestade.

As boas práticas na organização do turismo se repetem com uma atividade cada vez mais procurada em São Paulo: a observação de pássaros. Há roteiros consolidados na ilha, guias virtuais de espécies endêmicas e passeios formatados para este público, além da promoção do destino em eventos nacionais e internacionais, atraindo visitantes brasileiros e estrangeiros.