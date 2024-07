Empresa intensifica trabalhos de duplicação da avenida Brasil

Em mais uma obra de infraestrutura urbana, seguem em ritmo intenso os trabalhos de preparação para a duplicação da avenida Brasil. A via, que é um dos maiores corredores comerciais da cidade, passa pelo processo de revitalização e alargamento de pistas. Os trabalhos de construção de aterro estão em fase de conclusão da primeira etapa e, para os próximos dias, deve ter início a implantação da sub-base, com a aplicação das camadas de pedra rachão e brita graduada simples (BGS).



Orçada em mais de 10,6 milhões de reais, com recurso do Governo Federal e contrapartida do município, as obras de infraestrutura acontecem no trecho entre a rua Cedro (T-23) e a entrada do loteamento Park Brasil. A via dá acesso a diversos bairros do 2º distrito, Aeroporto e ao distrito de Nova Colina. Numa primeira etapa, a obra beneficiará um trecho de aproximadamente 700 metros da via.



A obra contará com revitalização da capa asfáltica, construção de calçadas e meios-fios, já praticamente concluída. Executados por meio de empresa terceirizada, com projeto e fiscalização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), os trabalhos foram retomados e seguem em ritmo intenso, aproveitando o período do inverno amazônico.



O projeto prevê ainda a expansão de galerias sobre o igarapé Nazaré e a construção de aterro para o nivelamento dos pontos mais baixos. Com a ausência das chuvas, os trabalhos são retomados em ritmo mais intenso. O prazo previsto em contrato para a entrega da obra é novembro de 2025, mas a empresa responsável almeja concluir ainda este ano.