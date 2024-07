Rondônia Cidadã atende neste fim de semana os moradores do garimpo Bom Futuro, em Ariquemes

Depois de percorrer as 52 cidades sedes de municípios e alguns distritos de Porto Velho, o programa estadual Rondônia Cidadã vai atender, neste fim de semana, os moradores do garimpo Bom Futuro, na área rural de Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho. Entre os serviços essenciais que serão realizados das 8h às 16h do sábado (20) e das 8h às 12h do domingo (21), na Escola Estadual Professora Quitéria de Oliveira da Silva, estão assistência médica com clínico geral, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, bem como, emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pessoas a partir dos 12 anos, 2ª via do CPF, 2ª via do Título de Eleitor, 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento, Passe Livre para pessoa idosa ou com deficiência, benefícios do INSS, programas socioassistenciais, atividades de lazer, entre outros.

Criada pelo governo do estado como projeto, em 2019, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), para atender os distritos e localidades longínquas da Capital, a exemplo da Ponta do Abunã, a ação itinerante expandiu-se, transformando-se em programa para atender todos os municípios rondonienses com uma edição a cada fim de semana ou quinzenalmente. Em cinco anos já foram realizadas 88 edições, totalizando cerca de 100 mil atendimentos em diversas áreas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha considera que, apesar de ter sido executado em todos os municípios, com repetição em alguns deles onde a demanda é maior, o programa segue como ação contínua expandindo-se agora para os distritos, comunidades afastadas dos centros urbanos e também nas sedes dos municípios. “O Rondônia Cidadã se destaca como ação governamental para disponibilizar diversos serviços essenciais em um só local, no fim de semana, possibilitando que as pessoas sejam atendidas sem se afastar de suas obrigações nos dias úteis”, pontuou.

MAIS PROGRAMAS

A secretária da Seas, Luana Rocha ressaltou que, durante a ação em Bom Futuro os moradores também conhecerão outros programas importantes da Seas, como o Mamãe Cheguei, que já distribuiu mais de 15 mil kits enxovais para recém-nascidos de famílias em situação vulnerável em todo o estado; o Mulher Protegida, com mais de duas mil mulheres cadastradas para receberem atendimento psicossocial, auxílio de R$ 600 durante um ano e cursos de capacitação profissional; além do Vencer, que está com inscrições abertas para qualificar profissionalmente cerca de 10 mil pessoas, por ano, com a realização de 45 cursos em 13 eixos distintos.

“O Rondônia Cidadã é uma oportunidade que o governo dá, por meio da Seas e instituições parceiras, para que as pessoas tenham suas necessidades atendidas em todas as áreas, como saúde, assistência social, educação no trânsito, documentação e até lazer”, observou Luana Rocha.

Lista de serviços essenciais que serão levados para o garimpo Bom Futuro.