Obra de pavimentação asfáltica na Linha 45 reforça trafegabilidade e escoamento da produção agrícola

Interligar regiões com obras de pavimentação integra a missão do governo de Rondônia, e aproximadamente 25 quilômetros de pavimentação asfáltica com drenagem e sinalização horizontal e vertical estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) na Rodovia-491, popularmente conhecida como Linha 45, que conecta os municípios de São Felipe d’Oeste e Santa Luzia d’Oeste, na região da Zona da Mata.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-491, ou Linha 45 como é conhecida, é uma importante via que interliga Santa Luzia d’Oeste aos municípios de São Felipe d’Oeste e Parecis, muito utilizada pelos produtores rurais para escoar a produção. “Essa é uma obra aguardada pelos moradores da região da Zona da Mata. Os investimentos do governo para pavimentação avançam, eliminando a poeira e atoleiros, dando espaço para um novo cenário tão aguardado pela população da região”, salientou.

Os engenheiros fiscais do DER-RO, Ernandes Bonfim e Sergiana Nobre, explicam que a empresa avança com obras de drenagem e terraplenagem, seguindo o cronograma. “A rodovia está recebendo obras de drenagem, com execução de galerias para escoamento das águas pluviais, bem como, instalação de novos bueiros de concreto e substituição de outros antigos”, pontuou.

Engenheiros fiscais do DER-RO fiscalizam a obra

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a obra está sendo executada por uma empresa contratada e fiscalizada pelo Departamento. “Aproximadamente oito quilômetros de pavimentação asfáltica já foram entregues para a população. O recurso da obra, superior à R$ 45 milhões, provém de emendas parlamentares da bancada federal e contrapartida do governo do estado”, ressaltou.