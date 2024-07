Governo de RO realiza ação para regularização do Cadastro Ambiental Rural em Nova Brasilândia d’Oeste

Com o objetivo de auxiliar responsáveis técnicos e produtores na validação das informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o governo de Rondônia está promovendo em Nova Brasilândia d’Oeste, um mutirão que iniciou na terça-feira (16) e segue até sexta-feira (19), na Câmara de Vereadores do município. Durante a ação, é possível concluir a etapa de análise de cadastros com pendências documentais e realizar retificações necessárias. As informações dos cadastros validados são critérios essenciais para aprovação de crédito rural, licenciamento ambiental e supressão autorizada, além da comercialização de produtos no mercado.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em cooperação com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), é desenvolvido por meio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (Comrar). A iniciativa beneficia os proprietários rurais permitindo a regularização da situação conforme a legislação ambiental. Também contribui para preservação dos recursos naturais e promoção de paisagens sustentáveis na Amazônia, ao buscar conciliar desenvolvimento econômico com conservação ambiental, garantindo que as atividades agrícolas e pecuárias sejam conduzidas de maneira responsável.

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Cadastro Ambiental Rural desempenha um papel fundamental no desenvolvimento rural sustentável. “A conservação dos recursos naturais passa pela regularização ambiental do imóvel rural, e o registro e validação das informações do CAR são imprescindíveis tanto para identificar áreas a serem regularizadas quanto para identificar os ativos ambientais. A validação das informações do cadastro garante aos produtores rurais a possibilidade de conservação da biodiversidade e gera benefícios econômicos à população”, ressaltou.

Segundo o coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, durante os dias do mutirão a equipe vai realizar diversas ações de atendimentos aos produtores e responsáveis técnicos, visando esclarecer dúvidas relacionadas às notificações de análises e auxiliar na solução de pendências e elaboração de CAR para pequenos produtores de imóveis rurais. “Também é possível assinar o Requerimento de Adesão ao Programa Permanente de Regularização Ambiental (PPRA) e promover a regularização dos passivos ambientais das propriedades rurais da região,” explicou.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Conforme o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a regularização ambiental dos imóveis rurais consolida Rondônia como exemplo ao conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

A ação faz parte do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), implementado por uma Instituição Financeira Mundial e executado pela Conservação Internacional (CI-Brasil). A atividade também conta com a parceria da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).