Free Flow: novo hotsite oferece informações sobre o sistema na Rodovia dos Tamoios

A concessionária Tamoios, integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, sob gestão da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), lançou o hotsite oficial do Free Flow, sistema eletrônico de pedágio que será implantado no km 13+500 do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios a partir de novembro deste ano. O hotsite pode ser acessado pelo endereço do pedágio ou por meio do site da concessionária.

Após acessar o site, os usuários encontrarão informações sobre o funcionamento do pedágio eletrônico, seus benefícios, bem como um vídeo explicativo e instruções sobre como pagar a tarifa. Além disso, o site permite que os usuários enviem suas dúvidas relacionadas ao sistema.

O Free Flow é um sistema eletrônico de pedágio que utiliza pórticos com câmeras e sensores para identificar os veículos e cobrar a tarifa automaticamente. O objetivo do sistema é proporcionar mais segurança e conforto aos usuários das rodovias, eliminando a necessidade de parar ou enfrentar filas para pagar a tarifa de pedágio.

As praças de pedágio localizadas em Jambeiro e Paraibuna continuarão funcionando normalmente.

Como funciona

Ao passar pelo pedágio eletrônico no pórtico da Tamoios, os veículos que já possuem uma TAG instalada terão a tarifa cobrada automaticamente. Para aqueles que não possuem a TAG, será possível efetuar o pagamento através do App Tamoios ou do Site Tamoios. A função de pagamento estará disponível em momento oportuno, próximo à inauguração do Contorno Sul.

Caso o motorista tenha interesse em adquirir uma TAG, é necessário entrar em contato com uma das Operadoras de Pagamento Automático de Pedágio listadas no hotsite.