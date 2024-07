Início das obras de asfaltamento na Linha 208 beneficia moradores do distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura

As equipes da 4ª Usina de Asfalto e 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Rolim de Moura concluíram, na sexta-feira (12), os trabalhos de limpeza da vegetação e os serviços de topografia (estudo das características naturais ou artificiais do terreno) para o início da obra de asfaltamento de mil metros na Rodovia-492, popular Linha 208, no distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a rodovia é fundamental para o acesso dos cidadãos, utilizada diariamente pelas famílias da região. “Bem na entrada do distrito existe uma escola municipal, os investimentos para o asfaltamento e manutenção da Linha 208 facilitarão o acesso da comunidade escolar, além de permitir mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população local,” ressaltou.

Segundo o engenheiro civil do DER-RO responsável pela obra, Everton Santos, a obra também conta com sistema de drenagem. “A equipe realizou o estudo do solo e constatou que alguns trechos receberão uma drenagem profunda com um colchão drenante composto por pedra matacão D-50, para estabilização do solo, e pedras rachões. Isso prepara o terreno para posteriormente receber as camadas de aterro, sub-base e base, e posteriormente a capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente,”explicou.

De acordo com o gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO, Gustavo Lincoln, a obra vai atender um antigo anseio dos moradores. “A poeira ocasionada pelo tráfego de veículos leves e pesados, neste período do verão amazônico, avançava sobre as residências, comércios, escola e unidade de saúde do distrito de Nova Estrela. Com a chegada do asfalto o problema será resolvido”, pontuou.

PERSPECTIVAS

Conforme o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, está prevista, inicialmente, a pavimentação asfáltica de mil metros com drenagem. “A equipe técnica está trabalhando no levantamento para que a Rodovia-492 seja, futuramente, asfaltada em toda a extensão. De imediato, o departamento está entrando em ação para executar com recursos próprios a obra de pavimentação, para eliminar a poeira que atinge o distrito”, destacou.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes é responsável por mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, sendo mais de 4.500 quilômetros primários (não pavimentados) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas.