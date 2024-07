Unidade de Terapia Intensiva pediátrica do Hospital Regional de Cacoal recebeu reformas

O governo de Rondônia realizou reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Regional de Cacoal (HCR), unidade que possui sete leitos para atendimento ao público infantil. Com a obra, foram feitas a troca do piso, pintura, revisão na parte hidráulica e elétrica, restauração de portas e revitalização das instalações sanitárias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha pontuou que, o governo do estado tem implementado melhorias nas unidades hospitalares com manutenções, reformas e ampliações das estruturas, além de promover capacitações dos profissionais para atender às necessidades da população. “Temos ainda investimentos que descentralizam os atendimentos em saúde, em parceria com os municípios”, destacou.

No piso e parede dos banheiros dos servidores foi instalado porcelanato, material de fácil higienização. As mudanças aconteceram para atender às normas de higiene e limpeza, com substituição por um material ideal para manutenção e descontaminação, garantindo segurança e conformidade com os padrões regulatórios exigidos em ambientes de UTI pediátrica.

A UTI pediátrica do HRC possui sete leitos para crianças de até 12 anos

A reforma foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com a contratação de uma empresa especializada para a substituição do piso e pintura. Adicionalmente, melhorias nas partes hidráulica e elétrica foram efetuadas pela equipe de manutenção do HRC, e por meio de mão de obra reeducanda.

UNIDADE PEDIÁTRICA

A UTI pediátrica do HRC foi inaugurada em 2015 e possui sete leitos para atender crianças com idades a partir de 29 dias até os 12 anos, 11 meses e 29 dias. Realiza atendimento médico especializado e humanizado, onde o acompanhante permanece 24 horas com a criança.

O diretor adjunto do HRC, Jonathan Souza destacou que, a reforma foi essencial para garantir a segurança e o bem-estar das crianças, proporcionando um ambiente moderno e adequado para tratamentos complexos, além de melhorar a eficiência e a qualidade da assistência prestada pelos profissionais de saúde.