Transporte gratuito para grandes eventos estimula hospedagem no Centro de SP

Em uma iniciativa inédita de hospitalidade liderada por empreendedores da rede hoteleira do centro de São Paulo, representantes de 17 hotéis tradicionais da região estão oferecendo transporte gratuito aos hóspedes que visitarem o Expo Center Norte, de 23 a 25 de julho, para a maior feira de panificação e confeitaria da América latina, a Fipan.

O benefício é uma tentativa de atrair turistas que antes preferiam se hospedar em outras regiões da cidade – e um convite a experimentar atrativos culturais e gastronômicos do primeiro distrito turístico urbano de São Paulo. Entre os 17 hotéis estão clássicos da Rede Buenas Hotéis, como o Cinelandia; da Rede Ibérica, com o Windsor; da Rede DelPlaza, como o Marabá; além do Gran Corona, do King, do Castelar, do San Rafael, do San Michel e do Selina. Atualmente, o centro conta com uma oferta de cerca de 4 mil quartos.

“A ação cria uma vantagem competitiva aos meios de hospedagem da região central da cidade. É um movimento de redescoberta da qualidade da hotelaria do centro de São Paulo pelos participantes de feiras e congressos”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP. O processo de requalificação do Centro Histórico tem incentivos fiscais da Prefeitura de São Paulo que a cada 18 dias, em média, autoriza uma obra de requalificação, também chamada de retrofit.

Organizados pela Comissão de Hotelaria do Distrito Turístico Urbano Centro de São Paulo, o grupo investe em melhorias e facilidades que acrescentem novos fluxos e perfis de turistas aos hotéis do centro de São Paulo. “O incentivo de transporte é um estímulo aos turistas que visitam feiras do Anhembi e Expo Center Norte”, afirma Fábio Redondo, da Rede Buenas Hotéis.

As saídas de ônibus para a Expo Center Norte acontecem nos dias 23, 24 e 25 de julho, no período entre 11h30h e 15h, com intervalo de 1 hora. O encontro dos passageiros acontece no Bar Brahma, parceiro da iniciativa, localizado na Av. São João, 677, esquina com Av. Ipiranga.

