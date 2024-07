Museu da Língua Portuguesa realiza feira de troca de livros, sarau e brincadeiras

Feira de troca de livros, sarau com manifestações afro-brasileiras e oficinas e brincadeiras para a criançada marcam a programação de 16 a 21 de julho do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Além disso, aos sábados e domingos deste mês, todos os públicos não pagam nada para visitar a exposição principal e a atual mostra temporária, a Línguas africanas que fazem o Brasil.

Desta forma, o Museu é uma excelente dica de passeio para as crianças e pessoas de todas as idades no mês das férias do meio do ano.

Um dos destaques é a Estação Férias – Palavra com Raiz, que oferece, de terça a domingo, das 10h às 17h, oficinas, jogos, performances artísticas e intervenções interativas sobre as presenças das culturas africanas na identidade cultural brasileira para a criançada e toda a família. Para participar, não precisa reservar e nem retirar ingresso: basta comparecer no Saguão B e começar a brincar. No sábado, dia 20, o projeto contará com a participação da Cia Dundú que mostrará o espetáculo de palhaçaria Sede de Que?, e no domingo a atração é o Grupo Afro Babalotim com a coreografia de dança Sou Negra Raiz – ambas apresentações iniciam às 11h.

O Núcleo Educativo promove a brincadeira Palavras Bantu, que instiga os visitantes a descobrirem que palavras de nosso vocabulário têm origem em línguas africanas, no dia 17 de julho (quarta-feira). Gratuita, ela vai acontecer no Saguão B, das 12h às 13h.

No dia 20 (sábado), acontecem a 4ª edição da Feira de Troca de Livros do Museu e o 5º Sarau Africanizar no Museu. A feira acontece no Pátio B, onde as pessoas são estimuladas a trocar com o Museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro livros da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024). Caso a pessoa queira doar mais livros ao Museu, não há limite, desde que respeitadas as categorias literárias indicadas. Também podem trocar livros entre si. A atividade ainda promove mediação de leitura e conta com um espaço infantil.

Já o Sarau Africanizar chama a atenção de todos que passam pelo Saguão Central da Estação da Luz, das 12h às 14h. Com curadoria do Samba D’Ketu, o projeto contará com DJ Pedrinho, a professora de dança Raquel Barcossa e o Nego Dirça e o Grupo Vaib Boa.

Por fim, no dia 21 (domingo), o Núcleo Educativo promove a Estação Famílias, próximo ao terraço, no terceiro andar do Museu, das 13h às 14h30. Trata-se de um espaço de acolhimento com atividades especiais

Exposições no museu

Quem for ao Museu ainda tem acesso à sua exposição principal e à mostra temporáriaLínguas africanas que fazem o Brasil. Aos fins de semana, o ingresso para visitá-las é gratuito – de segunda a sexta, o valor é R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), sendo que crianças até 7 anos não pagam em nenhum dia da semana.

A exposição principal aborda a diversidade da língua portuguesa falada no território brasileiro por meio de experiências audiovisuais, imersivas e interativas. Um dos destaques é a Praça da Língua, uma espécie de planetário das palavras onde textos da literatura em língua portuguesa são projetados no teto e declamados por nomes como Maria Bethânia, Zélia Duncan e Tom Zé

Já a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil apresenta a presença do iorubá, fon, quicongo e outras línguas de África no português falado no Brasil. Um grande mapa mostra como ocorreu o fluxo dessas línguas da África até o Brasil ao longo de mais de três séculos. A curadoria da exposição é do músico e filósofo Tiganá Santana.

A exposição conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio da CCR, do Instituto Cultural Vale, e da John Deere Brasil; e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

SERVIÇO

Estação Férias – Palavra com Raiz

De 9 a 28 de julho (de terça a domingo), das 10h às 17h

No Saguão B e Pátio B

Grátis

Atividades com o Núcleo Educativo

Dia 17 de julho (às quartas-feiras), das 12h às 13h

No Saguão B

Grátis

4ª Feira de Troca de Livros do Museu

Dia 20 de julho (sábado), das 14h às 17h

No Pátio B

Grátis

5º Sarau Africanizar no Museu

Dia 20 de julho (sábado), das 12h às 14h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Estação Famílias Dia 21 de julho (domingo), das 13h às 14h30 Perto do terraço, no terceiro andar do Museu Grátis

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis aos domingos (até 31 de agosto)

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo