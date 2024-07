Polícia encontra meia tonelada de cocaína em contêiner de açúcar no litoral de SP

A Polícia Civil apreendeu na segunda-feira (15) mais de meia tonelada de cocaína em um terminal de contêineres, em Cubatão, no litoral paulista. A droga estava embalada e escondida em meio a um carregamento de açúcar que teria como destino o exterior. Um funcionário da empresa suspeito de envolvimento no crime foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a empresa é responsável por receber os produtos e acondicioná-los nos contêineres. Após a conferência e lacração, a carga é encaminhada ao Porto de Santos para seguir destino.

No entanto, uma movimentação incomum despertou a atenção de alguns funcionários, que acionaram os policiais do 1º Distrito Policial de Cubatão. Conforme eles, depois de ser carregado, o contêiner deixou a sede da empresa e retornou no dia seguinte, sem agendamento prévio, com indícios de adulteração no lacre.

Os agentes foram até a sede da empresa. Ao vistoriar o compartimento, verificaram que a carga de açúcar estava mexida. Em meio ao carregamento, havia 11 sacas de rifa com um pó branco semelhante à cocaína. A perícia foi acionada e constatou a suspeita, confirmando a totalidade de 550 quilos da droga.

>Cocaína estava escondida em sacas no terminal de uma empresa logística; prejuízo ao tráfico passa de R$ 240 milhões

Cocaína seria exportada

Durante a investigação, os policiais identificaram o funcionário que supostamente autorizou a movimentação do contêiner sem autorização prévia. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi indiciado por tráfico de drogas.

Ainda segundo os policiais, a droga possivelmente seria exportada por meio do Porto de Santos para algum país da África, Ásia ou Europa, onde o quilo da cocaína pode valer até US$ 80 mil, ou seja, a apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 240 milhões ao crime organizado.

O 1º DP de Cubatão dará continuidade às investigações para identificar se houve a participação de outras pessoas no crime. O motorista do caminhão que realizou a movimentação do contêiner ainda não foi localizado.