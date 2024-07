Concessão do Lote Nova Raposo prevê redução média de 20% no pedágio

Concessão do Lote Nova Raposo faz parte do programa de concessões do Governo de SP

A concessão do Lote Nova Raposo deve gerar a redução média de 20% na tarifa quilométrica de pedágio devido à revisão do contrato atual. A redução se aplica àqueles trechos já concedidos à ViaOeste. O edital deve ser publicado em julho e o leilão está previsto para o fim deste ano.

Com investimento total de cerca de R$ 7,1 bilhões, as intervenções vão trazer a expansão da malha viária. Ao todo, serão mais de 90 quilômetros de rodovia revitalizados.

LEIA MAIS: Concessão da Nova Raposo vai trazer R$ 7,1 bi para melhorar fluxo na rodovia; entenda

O modelo de pedágio será o de pórticos do sistema free flow – cobrança automática sem praças físicas. A iniciativa permite cobranças proporcionais aos trechos utilizados, possibilitando distribuição mais igualitária dos custos e promoção da justiça tarifária. Além disso, o projeto também contará com desconto progressivo para usuários frequentes (DUF).

A redução média nos trechos já concedidos e que, portanto, já possuem a cobrança de tarifa, ocorre devido à revisão do contrato atual. Os valores variam entre R$ 0,54 a R$ 4,84.

Para as vias que ainda não são concedidas, os usuários passarão a pagar a tarifa somente após as obras de melhoria e segurança da malha rodoviária, com plena operação, de acordo com os elevados padrões de qualidade definidos pelo programa paulista de concessões rodoviárias.

Entre Cotia e São Paulo, a cobrança de pedágio só será realizada nas vias expressas. Ainda assim, a tarifa só ocorrerá após a finalização das obras de implantação das marginais e de faixas adicionais. A previsão é que as intervenções sejam concluídas no oitavo ano da concessão.

Neste trecho, o projeto prevê 48 quilômetros de vias marginais contínuas, onde não será realizada cobrança tarifária. A medida vai desonerar a população que faz o trajeto urbano diariamente.

“Vai existir uma rota não tarifada entre Cotia e São Paulo. E as marginais podem ser utilizadas, por exemplo, como corredor de ônibus”, explica o secretário de Parcerias em Investimentos , Rafael Benini.

Desconto em pedágio na Raposo Tavares

Com o projeto da Nova Raposo, os usuários que utilizam a rodovia com maior frequência serão beneficiados com descontos na tarifa de pedágio. É nisso que consiste o desconto progressivo para usuários frequentes (DUF). Com ele, usuários que trafegam recorrentemente (denominado tráfego pendular) na malha rodoviária terão direito a descontos progressivos na tarifa.

No caso do DUF, o desconto será de 10% a partir da 11ª passagem no pórtico e de 20% a partir da 21ª passagem. O trecho que ganhará maior desconto será aquele entre São Paulo e Carapicuíba. O valor da data-base de março de 2024 nesse trecho é R$ 5,78. Com a Nova Raposo, esse valor deve baixar para R$ 1,27, uma redução de 78%. Entre Araçariguama e Itapevi, a redução fica em 31% com o DUF.