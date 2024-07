Conservatório de Tatuí abre inscrições para novos estudantes; processo vai até 15/7

O Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia a abertura de inscrições para o 3º Processo Seletivo de Estudantes 2024.

Há vagas para diversos cursos gratuitos nas áreas de Música Popular e Música Erudita, tanto em sua sede quanto no Polo São José do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho, pela internet ou presencialmente nas secretarias da Instituição.

As provas, entrevistas e sorteios dos Processos Seletivos de Música Erudita serão realizados de forma híbrida. Os(as) candidatos(as) com conhecimento musical serão submetidos(as) a uma fase única de teste, que consiste na entrevista e na execução de uma peça de livre escolha para uma banca formada por docentes da Instituição.

A apreciação da peça poderá acontecer tanto de forma virtual, por meio de uma gravação e encaminhamento de um vídeo de performance, quanto presencial. Já para quem indicar que não tem conhecimento musical, as vagas serão preenchidas mediante sorteio virtual a ser realizado nas dependências do Conservatório de Tatuí e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Instituição , no dia 30 de julho, às 9h.

Para os cursos de Música Popular, as provas e entrevistas – não haverá sorteio – também serão realizadas de forma híbrida. Para estas vagas, é necessário, obrigatoriamente, ter algum conhecimento musical sobre o instrumento que pretendem estudar.

Assim como acontece nos demais Processos Seletivos do Conservatório de Tatuí, as pessoas inscritas serão submetidas a entrevista e execução de uma peça de livre escolha para uma banca de docentes da Instituição. A peça poderá será avaliada de forma presencial e virtual, com a gravação e envio de um vídeo de performance, seguindo as orientações contidas no edital, como apresentação do(a) candidato(a), tempo de performance e local para o vídeo ser disponibilizado para apreciação.

Na área de Música Erudita, na sede do Conservatório de Tatuí, há um total de 30 vagas distribuídas nos cursos de Contrabaixo Acústico, Clarinete, Oboé, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Violão, Cordas Dedilhadas Históricas, Violino Barroco, Viola Barroca, Violoncelo Barroco, Viola da Gamba e Canto Barroco, além de inscrições para cadastro de reserva em outros cursos que estão com turmas completas no momento, mas podem vagar nos próximos meses.

No Polo São José do Rio Pardo, são oferecidas 18 vagas para os cursos de Canto Lírico, Viola, Violino, Violoncelo, Contrabaixo Acústico, Flauta Transversal, Saxofone, Trombone, Trompa e Violão. Nos cursos em que não há vagas imediatas, também haverá cadastro de reserva.

Já na área de Música Popular (apenas em Tatuí), as vagas abertas são para os cursos de Guitarra, Piano MPB/Jazz, Trompete MPB/Jazz, Flauta Transversal MPB/Jazz e Flauta Transversal de Choro, em um total de nove vagas, com cadastro de reserva para outros cursos.

O Conservatório de Tatuí, ciente de sua responsabilidade social enquanto política pública de cultura, mantém várias ações afirmativas e voltadas à democratização de acesso. Dentre elas e em conformidade com a legislação vigente, adotou a reserva de vagas em seus processos seletivos. De acordo com o edital, 10% das vagas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Concomitantemente, 50% das vagas disponíveis serão destinadas à ampla concorrência e 50% são reservadas a estudantes oriundos de escolas públicas. Dentre as vagas para estudantes de escolas públicas, 70% delas são para pessoas pretas, pardas ou indígenas, 20% para pessoas transgênero, transexuais e travestis, e 10% às demais pessoas inscritas.

Os critérios para inscrição nestas modalidades estão detalhados nos Editais de cada área pelo site do Conservatório de Tatuí, junto com todas as orientações, pré-requisitos e critérios dos Processos Seletivos.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou pessoalmente, na Secretaria Escolar da Instituição em Tatuí (Rua São Bento, 808, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou na Secretaria Escolar do Polo São José do Rio Pardo (Avenida Benedito dos Reis Sigliano, 255, Portal Buenos Aires), também de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Todas as inscrições e cursos são gratuitos.