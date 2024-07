USP: abertas as inscrições para visitas monitoradas no litoral de São Sebastião

Durante o mês de julho, o público pode agendar visitas monitoradas no Centro de Biologia Marinha da USP (Cebimar) , na praia do Cabelo Gordo, na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. As visitas incluem uma excursão à praia e costões rochosos e observação de animais vivos expostos em tanques, podendo tocar em alguns deles.

Além disso, os visitantes podem ver pequenos organismos marinhos, usualmente amostras de plâncton, ao estereomicroscópio e receber informações sobre os ecossistemas em que vivem, além de saber mais sobre os aspectos ecológicos dos ambientes marinhos e os impactos que vêm sofrendo. Não há limite de idade para participação, e o serviço de monitoria é totalmente gratuito, realizado mediante agendamento. Para verificar as datas e horários disponíveis e obter mais informações, acesse este link .

As visitas acontecerão às 9h30 ou às 14h, com duração de duas a três horas (o tempo varia de acordo com o interesse e envolvimento das pessoas e, caso haja necessidade, pode-se sair com antecedência). Os grupos podem ter no máximo 20 pessoas, mas há possibilidade de se fazer inscrições individuais ou para grupos menores de dez pessoas. Não há necessidade de vestimentas específicas para a visita monitorada, mas recomenda-se o uso de roupas e calçados adequados a uma caminhada na praia, uso de protetor solar, bonés e óculos escuros e também de repelente de insetos.

O Centro de Biologia Marinha é um instituto especializado da USP dedicado exclusivamente ao estudo da biologia marinha. Com instalações à beira-mar, oferece infraestrutura adequada (laboratórios com água do mar corrente, tanques para manutenção de organismos vivos, salas de aula, refeitório, biblioteca especializada, alojamento e auditório) para o desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa e cursos e disciplinas de nível superior e de extensão universitária. Atende a demandas de pesquisadores e professores de seu próprio quadro, de outras unidades da USP, de outras universidades (estaduais, federais ou particulares) e de diversos institutos de pesquisa.

O Cebimar fica na Rodovia Manoel Hypólito do Rego, km 131,5, praia do Cabelo Gordo, São Sebastião, São Paulo. Mais informações pelo telefone (12) 3862-8450 ou pelo e-mail [email protected].