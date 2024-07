HSPE: veja como manter a alimentação saudável de crianças e adolescentes nas férias

Definir horários e organizar o preparo de alimentos ajuda a manter a alimentação saudável de crianças e adolescentes durante as férias de julho. O ideal é manter o intervalo entre as refeições igual ao do período escolar e evitar o espaçamento entre elas, pois dificulta o consumo excessivo de comida e de produtos ultraprocessados, como bolachas e salgadinhos. Também auxilia na boa alimentação deixar frutas lavadas e lanches saudáveis prontos para o consumo.

No período de férias, os compromissos com hora marcada são substituídos por sessões de diversão e descanso. Com isso, também mudam os horários de acordar, dormir e, principalmente, comer. Porém, para manter a alimentação saudável, é essencial realizar as refeições com o mesmo intervalo de rotina. O ideal é se alimentar a cada três horas.

Alimentação saudável aumenta a disposição para praticar esportes e brincadeiras. Também está associada, a longo prazo, à diminuição das chances do desenvolvimento de obesidade infantil e outras comorbidades, como diabetes, hipertensão e índices elevados de colesterol e triglicerídeos no sangue. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2024, até 2035, 50% das crianças de 5 a 19 anos terão o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, ou seja, estarão acima do peso.

O nutricionista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) Uerá do Couto explica que a alimentação saudável é um hábito construído. “O consumo de alimentos ricos em proteínas, vitaminas e minerais também é essencial para um desenvolvimento físico e mental adequado”, acrescenta.

Atenção à hidratação. Crianças costumam perder líquidos com mais facilidade do que os adultos e se esquecem de ingeri-los. O calcula da quantidade ideal é feito a partir da multiplicação: 35 ml de água versus o peso da criança.

