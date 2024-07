Lençóis Paulista recebe 138 moradias do Governo de SP e impulso no setor turístico

O Governo de SP entregou nesta quinta-feira (4) em Lençóis Paulista, na região de Bauru, 138 casas, por meio do programa Casa Paulista, divididas em dois conjuntos habitacionais. O governador Tarcísio de Freitas inaugurou também equipamentos de turismo que impulsionam o setor na cidade. O investimento estadual nas ações no município somam mais de R$ 30 milhões.

“Entregar casa própria é entregar sonhos. E a gente vai chegando na nossa meta: são 31 mil casas entregues, 113 mil em construção e passaremos das 200 mil. A gente vai cumprir aquilo que a gente prometeu ao povo paulista e realizar muitos sonhos”, afirmou Tarcísio. O governador também celebrou o cenário do Turismo no estado. “O setor já representa 10% do PIB de São Paulo e está gerando muitos empregos”, completou.

Participaram da cerimônia os secretários estaduais Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Roberto de Lucena (Turismo e Viagens), além de parlamentares estaduais e municipais, gestores entre outras autoridades da região.

As novas moradias foram viabilizadas em duas modalidades. O Conjunto Habitacional Jardim Alberto Trecenti contou com parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e a Prefeitura de Lençóis, que doou o terreno. Os moradores do Residencial Jardim Yvone foram contemplados pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista.

>Casas entregues em Lençóis Paulista

A entrega de 70 casas no conjunto do Jardim Alberto Trecenti é a última etapa do empreendimento, que tem um total de 201 moradias com investimento de R$ 28,5 milhões da CDHU. Já cada uma das 68 famílias do Jardim Yvone recebeu subsídio de R$ 10 mil para adquirir uma casa neste residencial. O governo de São Paulo investiu R$ 670 mil na ação.

O residencial foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal. As moradias contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, com 43 m2 de área útil. O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela SDUH.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa. O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

“Entre ontem, hoje e amanhã, estamos fazendo a entrega de 625 unidades em oito municípios. E isso faz parte de um plano habitacional ousado, desenhado pelo governador Tarcísio. É o maior programa habitacional de todos os tempos no estado de São Paulo”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Infraestrutura turística

Também foram concluídas e entregues as obras de um orquidário, de um Jardim Botânico e de um Centro Educacional Ambiental, com aporte total de R$ 1,47 milhão do governo de São Paulo para aumentar as atrações no Município de Interesse Turístico de Lençóis Paulista.

“Tenho certeza de que estas entregas qualificam ainda mais o município, beneficiam a população e também tornam a cidade um ambiente mais agradável para o turista que certamente terá nesses três pontos turísticos para visitar nossa Capital do Livro”, diz o secretário de Turismo, Roberto de Lucena.

A 286 km da capital, Lençóis quer agora explorar seu potencial ambiental. Além do orquidário com salão, sanitários e acessibilidade, a cidade ganhará um Jardim Botânico com lago interno, iluminação ornamental, equipamentos de detecção, combate e prevenção de incêndios.

Dentro do Jardim Botânico também funcionará o Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico, com salas de apoio e berçários para plantas, entre outras estruturas.

Integrante da Região Turística Coração Paulista, que conta com outras oito cidades, Lençóis tem a famosa Biblioteca Municipal Orígenes Lessa, considerada a maior do interior de São Paulo, com museu literário, livros em braile, audiolivros, obras raras autografadas e originais de seu patrono, o jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Orígenes Lessa (1903-1986). Também já funciona na cidade o Espaço Cultural Cidade do Livro, com obras raras e especiais, arquivos históricos e de escritores nacionais, jornais da cidade, fotos, revistas, discos de vinil e plantas arquitetônicas da cidade e região.