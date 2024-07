Transporte de passageiros: primeiro trem da Linha 15-Prata é entregue ao Metrô na China

O primeiro dos novos trens da Linha 15-Prata foi entregue nesta quarta-feira (3) ao Metrô, em cerimônia realizada na cidade de Wuhu, na China, onde foi fabricado. Agora será iniciado o processo de envio da composição que deve chegar ao Brasil até outubro por meio de navio que embarcará do Porto de Shanghai com destino a Santos.

Este é o primeiro de um lote de 19 trens encomendado pelo Metrô ao Consórcio CEML, responsável pela construção da via da Linha 15. Os trens estão sendo produzidos pela PATS, uma joint-ventura entre a Alstom e a CRRC. Os demais serão entregues gradativamente até 2026.

Ao chegar ao Brasil, a composição iniciará o processo de testes dinâmicos e estáticos, além dos protocolos para a obtenção do certificado de segurança. Esses trens são similares em layout e funcionalidade aos já utilizados na Linha 15. Contam com sete carros (vagões) com passagem entre eles, sistemas de telecomunicações, de gestão inteligente de energia, de monitoramento por câmeras, iluminação de LED e mapa dinâmico.

A encomenda vai atender à expansão da Linha 15-Prata, que está em execução pelo Metrô, com a construção das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego, no sentido leste, assim como a estação Ipiranga, no sentido oeste.