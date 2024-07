Polícia de SP prende três pessoas e fecha fábrica de fios irregulares na capital

Três pessoas foram presas na segunda-feira (1°) suspeitas de atuar em uma fábrica que produzia fios irregulares, na zona leste de São Paulo. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) pararam a produção que substituía o cobre por alumínio na composição do produto. Mais de 14 mil rolos foram apreendidos.

A operação foi realizada por policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais Contra Órgãos e Serviços Públicos (Disccpat), em conjunto com o 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

As investigações identificaram que os suspeitos substituíram o cobre por alumínio na fabricação dos fios. A troca reduz a capacidade da condução elétrica, o que pode causar derretimento dos fios e possíveis curtos-circuitos, informou o Deic.

Com os mandados de busca e apreensão, as equipes foram até os endereços dos integrantes do bando. Nos locais, foram apreendidos mais de 14 mil rolos de fio, além de outros 171 quilos do filamento, uma bobina com 1,8 mil metros e 300 adaptadores.

Os três responsáveis pela administração da fábrica foram presos em flagrante e vão responder por associação criminosa e crime contra as relações de consumo.