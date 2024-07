Linha 12-Safira: SP entrega obras e nova acessibilidade da Estação Eng. Manoel Feio

O Governo de São Paulo avança nos investimentos para modernizar a infraestrutura do transporte metropolitano e melhorar o atendimento aos usuários. Nesta segunda-feira (1), em Itaquaquecetuba, o governador em exercício Felicio Ramuth entregou as obras civis de adequação e melhoria na acessibilidade da Estação Engenheiro Manoel Feio, que atende a Linha 12-Safira da CPTM. Com investimento de R$ 43 milhões a ação beneficia quase 8 mil passageiros que utilizam diariamente a estação.

“Mais uma importante entrega do Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura. Uma adequação e reforma da estação, que garante que a gente possa oferecer acessibilidade, conforto e também uma qualificação técnica, com novos geradores, sistemas de controle mais modernos e equipamentos que apoiam a mobilidade urbana dos usuários”, afirmou Felício. “Uma estação completamente remodelada que nos permite agora avançar em outras obras, para que a gente possa dar à estação Acararé, também da Linha 12, essa qualidade que demos aqui na estação Engenheiro Manoel Feio”, acrescentou.

A cerimônia de entrega das obras contou com a participação do secretário-executivo dos Transportes Metropolitanos, Manoel Botelho, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, do presidente em exercício e diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente da CPTM, Marcelo Machado, além de outras autoridades estaduais e municipais. As obras de reforma e adequação da estação foram iniciadas em fevereiro de 2022 e tiveram continuidade na gestão Tarcísio de Freitas.

>Governador em exercício durante entrega de obras na Linha Safira-12: SP

Foram executadas melhorias como o alteamento da plataforma e instalação de novo piso; remanejamento da via permanente para diminuir o vão entre os trens e as plataformas; implantação de uma nova passarela coberta, com elevadores para atender as plataformas 1 e 2/3; substituição da antiga passarela metálica por uma nova com cobertura; além de banheiros acessíveis, nova iluminação, sonorização e câmeras de segurança, sistema de combate a incêndio e a construção de um bicicletário.

Também foram construídas novas salas operacionais e banheiros para os empregados da estação, implantação de nova bilheteria blindada e um Sala de Supervisão Operacional (SSO). O acesso da estação foi totalmente reformado com a implantação de novas escadas, rampa acessível, além de melhorias nas calçadas externas e paisagismo.

“Mais do que uma série de reformas físicas, essa obra representa um compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a inclusão e a mobilidade urbana acessível. É uma conquista significativa para todos nós, especialmente, para os usuários da Linha-12 Safira”, afirmou o secretário-executivo dos Transportes Metropolitanos, Manoel Botelho.

Todas as intervenções atendem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislação vigentes de acessibilidade, NR 24 e normas do Corpo de Bombeiros, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

“A CPTM se dedicou intensamente às obras de reforma da Estação Engenheiro Manoel Feio. Estamos muito satisfeitos com o resultado e temos a certeza de que a população de Itaquaquecetuba terá grandes benefícios, com embarques, desembarques e viagens mais seguras e confortáveis”, afirmou Marcelo Machado, presidente em exercício da companhia.

A Linha 12-Safira da CPTM transporta, em média, 262 mil passageiros por dia (média de junho de 2024) em seus 39 quilômetros de extensão e 13 estações. Ligando a Estação Brás a Calmon Viana, no município de Poá, a linha atende bairros da região do extremo leste da capital paulista e o município de Itaquaquecetuba.

>Linha Safira-12: SP entrega obras e nova acessibilidade da Estação Engenheiro Manoel Feio

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.800 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.