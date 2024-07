Theatro Municipal, no Rio, reabre com premiação a artistas

O Theatro Municipal Carlos Gomes (foto), na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro, será reaberto nesta segunda-feira (1º) depois de passar por dois anos da maior reforma feita no espaço cultural. Por meio das secretarias municipais de Cultura e de Infraestrutura, a Prefeitura do Rio investiu mais de R$ 16 milhões na obra realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe).

Com 650 lugares, o Carlos Gomes volta ao público com a substituição completa do sistema de ar-condicionado e elevadores; recuperação das instalações elétricas e hidráulicas; reforma dos 11 camarins; restauração de todos os elementos históricos; novo sistema de som, luz e cenotécnica; novo sistema de prevenção e combate a incêndio; e nova configuração de plateia e balcões, além de cadeiras, acessibilidade para público e artistas; revitalização dos salões Guarani e Paraíso (climatizados e reformados), recuperação total da fachada, tratamento de iluminação cênica e revisão estrutural completa.

Segundo a Secretaria de Cultura, será o mais moderno teatro da cidade. Por sua importância arquitetônica, histórica e cultural, o prédio de estilo art déco é tombado e tem espaço para cafeteria, copa e foyer com mesas e cadeiras.

O secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, destacou que a reforma integra o Programa Cultura do Amanhã, destaque do Viva a Cultura Carioca, com plano de investimentos de R$ 349 milhões.

“A reforma do Theatro Municipal Carlos Gomes, no âmbito do maior programa de reforma e requalificação dos equipamentos culturais da história da cidade, o Cultura do Amanhã, transformou um dos mais tradicionais teatros públicos da cidade em um dos mais charmosos e modernos. Agora, o nosso querido Carlos Gomes está mais preparado do que nunca para abrigar experiências artísticas e espetáculos de ponta, com mais conforto tanto para o público quanto para os produtores culturais”, afirmou.

O início da reforma em 2022 coincidiu com os 150 anos desse histórico teatro que foi palco de apresentações de artistas consagrados como Grande Otelo, Eva Todor, Bibi Ferreira, Vicente Celestino, Dulcina de Moraes, Procópio Ferreira e Elke Maravilha.

Inaugurado em 1872 com o nome Casino Franco-Brésilien , o teatro, agora reformado, é um dos mais antigos e importantes da cidade. Já se chamou também Teatro Santana, mas no início do século XX foi rebatizado em homenagem a Carlos Gomes, autor de O Guarani , considerado o mais importante compositor de ópera brasileiro.

Incêndios

O equipamento cultural passou ainda por dificuldades. Em 1929, sofreu o primeiro de seus incêndios e foi reconstruído em estilo art déco . Os outros incêndios foram em 1950 e 1960. Em 1992, após a sua última grande reforma estrutural, foi entregue para a população, depois de comprado pela Prefeitura do Rio em 1988.

No entorno do Carlos Gomes há outros espaços culturais como o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, Teatro João Caetano, Real Gabinete de Leitura e Galeria de Arte Gentil Carioca, entre outros.

Prêmio

A reabertura nesta segunda-feira será com festa a partir das 18h. A Associação dos Produtores de Teatro (APTR) fará a entrega do 18º Prêmio APTR, criado para reconhecer o trabalho destacado de profissionais dos palcos teatrais de todo o Brasil.

Em seu perfil no Facebook, a associação comemorou a entrega do 18º Prêmio junto com a reabertura do Carlos Gomes.

“A grande festa do teatro brasileiro chega à sua 18ª e ininterrupta edição! Além das homenagens a Chico Buarque e ao Teatro Rival, a cerimônia do Prêmio APTR, no dia 1º de julho, marca a reinauguração de um dos tesouros da nossa cidade: o Theatro Municipal Carlos Gomes, que passou por uma grande reforma e abrirá suas portas para receber a Festa da Premiação dos destaques de 2023. A Associação dos Produtores de Teatro completa 21 anos de atividades e a celebração é para a dupla maioridade: 18 anos do Prêmio/21anos APTR. A festa será boa! O Prêmio APTR deste ano conta com a chancela do Ministério da Cultura, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e o apoio da Fundação Itaú e do Itaú Cultural”, postou homenageando ainda o teatro e a cultura do Brasil.

Bibi, uma vida em musical

A primeira temporada do novo Carlos Gomes já está marcada. Entre o dia 25 de julho e 18 de agosto 25/07 o público vai assistir Bibi, uma vida em musical. O espetáculo tem direção de Tadeu Aguiar e conta a história familiar, profissional e amorosa de Bibi Ferreira, de ascendência portuguesa e espanhola. A atriz e diretora era filha de Procópio Ferreira, outro grande ator brasileiro, e da bailarina argentina Aída Izquierdo.

A intenção da Secretaria de Cultura é fazer no local uma extensa programação com inúmeras formas de experiências, desde pocket shows até eventos gastronômicos, passando por ensaios abertos, working in progress e prêmios.