Frio: SP reabre no domingo Abrigo Solidário para pessoas em situação de vulnerabilidade

O Governo de São Paulo reabre, neste domingo (30), o Abrigo Solidário na estação Pedro II do Metrô, na capital, para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. O atendimento funcionará até a noite de segunda-feira (1), para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas em situação de rua, que são mais vulneráveis e expostas ao frio intenso.

A entrada do abrigo será pelo acesso da estadão na Rua da Figueira, s/n, na Sé, região central de São Paulo. O acolhimento será feito no domingo e na segunda-feira, começando às 19h e terminando às 8h do dia seguinte.

Os abrigados terão colchões para dormir, cobertores e refeições gratuitas servidas pelo Programa Bom Prato Móvel. O local tem capacidade para acolher 100 pessoas por noite, além de oferecer jantar e café da manhã.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o Metrô, o Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil estadual, que somam esforços para o funcionamento da estrutura do alojamento.

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a temperatura mínima tende a ficar na faixa os 12°C no domingo (30) e 13ºC na segunda-feira (1). Isso ocorre em razão da passagem de uma frente fria. Além da queda das temperaturas, algumas regiões poderão registrar pancadas de chuva.

Demais regiões do estado de SP

Os termômetros devem chegar na casa dos 7ºC, em Campos do Jordão na segunda-feira (1). No sábado (29), a mínima registrada deverá ser de 11ºC e no domingo (30), de 9ºC.

Para a região do Vale do Ribeira, as mínimas devem ser de 13ºC no domingo (30) e de 12ºC na segunda-feira (1). Já a região do Vale do Paraíba deve registrar mínimas de 12ºC no domingo (30) e na segunda-feira (1).

No Litoral Sul, Baixada Santista e Litoral Norte, as mínimas variam entre 18ºC e 17ºC no domingo (30) e na segunda-feira (1), respectivamente.

Devido às baixas temperaturas nestas regiões, a Defesa Civil do Estado orientou as Defesas Civis municipais para que desenvolvam ações de acolhimento em suas cidades.

Orientações à toda população

A sensação de frio pela queda de temperatura aumenta o risco de incidentes e danos à saúde. No frio, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças que incidem mais no período do frio, como gripe, resfriado, pneumonia e meningite, é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

Não se deve utilizar aquecedores improvisados no interior das residências. Além do risco de um incêndio, a prática pode provocar intoxicação pela inalação dos gases gerados pelo fogo.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois ao período de baixas temperaturas e, também, os demais tipos de desastres, acesse as redes sociais da Defesa Civil pelo @defesacivilsp .