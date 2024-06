Hospital de SP cria espaço para crianças que irão realizar procedimentos cirúrgicos

Ações lúdicas e criativas fazem parte do “Projeto O Grande Dia”, promovido pelo Hospital Regional do Litoral Norte, para minimizar a ansiedade e o medo entre as crianças antes dos procedimentos cirúrgicos. As atividades incluem kit médico de brinquedos, carrinhos, desenhos refletidos no teto da sala de atendimento, bolas de encher em formato de animais e fantasias de super heróis, entre outros. A iniciativa é conduzida pela equipe de médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. O HRLN é uma unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde de SP (SES) e gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes. Mensalmente são realizados mais de 30 procedimentos pediátricos.

LEIA TAMBÉM: Hospital das Clínicas é o melhor hospital público do país em ranking internacional

A diretora operacional, Sandra Marcondes, explica que o projeto busca criar uma experiência hospitalar menos estressante e mais acolhedora, oferecendo mais conforto para os pequenos pacientes.

Jéssica Medeiros, mãe do Murillo Bernardes, de 10 anos, gostou da iniciativa. ”A equipe nos transmitiu muita tranquilidade. Meu filho adora desenhar e pintar, e ficou super à vontade antes do procedimento. Agradeço e parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido’’.

Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:

https://bit.ly/govspnozap