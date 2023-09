Indicação para embaixador no Catar é confirmada em Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13)a indicação de Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa para o cargo de embaixador do Brasil no Catar. Foram 37 votos favoráveis, 3 contrários e uma abstenção.

A mensagem com a indicação de Dantas Loures da Costa ( MSF 54/2023 ) foiaprovadana forma do relatório dosenador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) previamente submetido à Comissão de Relações Exteriores (CRE).

Nascido no Rio de Janeiro em 1963, o diplomata graduou-se em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez, na mesma instituição, o curso de pós-graduação em economia industrial. Iniciou a carreira diplomática em 1988 e desde então desempenhou funções nas missões brasileiras na Venezuela, nos Estados Unidos, no México e em Portugal. Também exerceu cargos em ministérios, na Câmara dos Deputados e no Senado e recebeu condecorações como a Ordem do Rio Branco, nos graus de oficial, comendador e grã-cruz.

Monarquia do Golfo

Sede damais recenteCopa do Mundo de Futebol, o Catar é um pequeno estado localizado no Golfo Pérsico, com cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais quase 90% são estrangeiros. Seu regime de governo é a monarquia. O país tornou-se independente em 1971 e três anos depois estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil.

No relatório, Mourão destaca que o Catar tem a maior renda per capita do mundo (cerca de US$ 65 mil por ano) e é o maior exportador de gás natural liquefeito do planeta, atividade da qual provêm 65% da renda nacional.

Conforme o Itamaraty, entre 2000 e 2022, o intercâmbio comercial com o Brasil passou de US$ 27 milhões para US$ 1,6 bilhão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, entretanto, no primeiro semestre deste ano houve uma redução de 44,1% nas trocas comerciais entre os dois países em relação ao mesmo período do ano passado. Isso seria o reflexo da redução da importação de carne pelo país árabe neste ano, algo que afetou não só o Brasil. O Itamaraty ainda estima que haja cerca de US$ 7 bilhões de investimentos do Catar no Brasil, com participação em empresas aéreas, bancos, grupos educacionais, editoras e projetos de agricultura e petróleo.