Plenário aprova indicação de Paulo Xavier Alcoforado para diretoria da Ancine

Com 48 votos a favor, 9 contrários e duas abstenções, oPlenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), o nomede Paulo Xavier Alcoforado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema (Ancine). A mensagem com a indicação ( MSF 46/2023 ), relatada pelo senador Humberto Costa (PT-PE),tinha sido aprovada pela Comissão de Educação (CE) em 22 de agosto, após sabatina.

Alcoforado já foi diretor da Ancine entre 2009 e 2010, além de superintendente de Fomento (2011-2014) e secretário de Políticas de Financiamento (2014-2017). Também foi diretor na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Alcoforado ocupará a vaga deixada pela reunúncia de Mariana Ribas da Silva.

Vinculada ao Ministério da Cultura, a Ancine é uma agência reguladora cuja função é fomentar, regular e fiscalizar o mercado de cinema e audiovisual no Brasil.