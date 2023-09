Senado aprova novo diretor de Administração e Finanças para o DNIT

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13) a indicação do engenheiro civil Marcos de Brito Campos Júnior para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ele vai ocupar a Diretoria de Administração e Finanças. Foram 50 votos a favor, 4 contrários e uma abstenção.

O novo diretor tem formação em engenharia civil, mas trabalha desde 2010 no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde chegou à Superintendência Regional do Nordeste. Também trabalhou em projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e da Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco e foi professor do ensino superior.

Campos passou por sabatina na Comissão de Infraestrutura na semana passada. Na ocasião, ouviu de senadores pedidos por melhor gestão de recursos e falou em acelerar a liberação de verbas para obras. A indicação ( MSF 56/2023 ) foi relatada pelo senador Jayme Campos (União-MT).