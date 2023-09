Kajuru destaca queda nos preços de alimentação em domicílio

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (13), a queda de 0,62% nos preços de alimentação em domicílios no período de 12 meses até agosto, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O parlamentar ressaltou que é a primeira vez, desde 2018, que essa redução acontece no acumulado de 12 meses.

Kajuru também afirmou que os preços registraram, em agosto, a terceira queda consecutiva na leitura mensal. Segundo o senador, as maiores reduções foram nos preços do óleo de soja, leite longa vida, filé mignon, feijão carioca, abacate e frango em pedaços.

— É uma ótima notícia para todos os brasileiros, em especial para os mais de 50 milhões que o governo Lula quer resgatar da fome. Cabe, aliás, lembrarmos inciativas como a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) e a reconfiguração do Bolsa Família. Graças a Deus, o Brasil [...] voltará em breve a deixar o Mapa da Fome das Organizações das Nações Unidas (ONU)— disse o senador.