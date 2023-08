CPI do MST ouvirá ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Eder quer apurar "o real propósito" e os "financiadores" do MST - (Foto: Will Shutter / Câmara dos Deputados)

A CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) vai se reunir na quinta-feira (10) com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para discutir, entre outros assuntos, as ações promovidas pelo governo federal no combate às invasões de terras produtivas.

O autor do requerimento de convocação do ministro é o deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA). Ele argumenta que houve um crescimento "desordenado" dessas invasões ao longo deste ano e a CPI quer apurar "o real propósito" e os "financiadores" do movimento.

"Entendemos que a identificação dos responsáveis é importante, na medida em que eles costumam se eximir da culpa por invasões, argumentando que o movimento age de maneira descentralizada e sem ordem direta", registrou o deputado em seu requerimento.

A reunião está marcada para as 9 horas, no plenário 12.

Confira a pauta da reunião da CPI