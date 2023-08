CCJ aprova projeto que coloca diabético entre as prioridades para exames em jejum

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJ) aprovou proposta que determina a prioridade, nos serviços públicos e privados de saúde, para o atendimento aos diabéticos na realização de exames de sangue, ultrassonografia de abdômen e outros que exigem jejum prévio.

O parecer da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi favorável ao Projeto de Lei 520/21, do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), ao Projeto de Lei 1519/21, do ex-deputado Paulo Bengtson (PA), e ao substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família.

“O substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade manteve o propósito dos projetos – que é o de conferir prioridade no atendimento de pacientes com diabetes – mas aperfeiçoou o texto”, avaliou a relatora. O substitutivo aproveita partes dos dois textos originais.

O texto altera a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética.

A pessoa com diabetes comprovará a patologia, e o atendimento levará em conta o público preferencial presente no local – idosos, gestantes e pessoas com deficiência – e a classificação de risco.

Tramitação

Já aprovado pelo Senado, o projeto segue para análise do Plenário da Câmara.